Ни НАТО, ни новое руководство США не помогут Украине победить в войне против России.

Об этом на канале «Alpha media» заявил боец ВСУ с позывным «Историк», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В НАТО отсутствует вообще в какой-нибудь весомой степени понимание использования дронов в современной войне. Там нет коммерческих мавиков, нет изначально боевых fpv, ну и там их всяких разновидностей тяжелых дронов.

Чтобы люди вообще не тешили себя надеждой, на данный момент без США, участие которых теперь под большим вопросом, НАТО не дееспособно. По ряду причин, просто внутренних, внешних, боеспособности, понимания, стратегии, которые сейчас в правилах игры на поле боя. И почему, опять же, наш президент в это уперся, я не могу понять», – сказал ВСУшник.