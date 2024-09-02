Быстрое падение Покровска обойдётся без сценариев Бахмута и Авдеевки – депутат Рады

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Штурм Новгородовки в ДНР показал, что если ВСУ не превращают город в «фортецю», то разрушения при наступлении российских войск – минимальные.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил член комитета по нацбезопасности и обороне, депутат Верховной рады Сергей Рахманин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он прокомментировал мнение ряда обозревателей, что «захват Покровска происходит по сценарию Авдеевки и Бахмута, и его оккупация – вопрос ближайшей перспективы».

«И да, и нет, я бы не сказал, что по такому же сценарию… Суджа, которую мы взяли, райцентр, это городок с населением 5 тысяч человек. Новогродовка это тысяч 20, с намного гуще и более высотной застройкой. Есть уже видео в открытых источниках – Новгородовка фактически не разрушена. Это означает, что её взяли – не скажу, что без боя, но практически без боя. Все населённые пункты, которые упирались долго – Бахмут, Авдеевка, русские были вынуждены использовать все средства, просто квартал за кварталом, дом за домом сносить эту территорию, по которой потом проходили войска. Всего этого не было, то есть Новогродовка могла держаться месяцами», – сказал Рахманин.

«Если такая логика продолжится, то потеря агломерации Покровск–Мирноград будет достаточно быстрой. Но я надеюсь, что военное руководство сделало выводы, и туда будут перекинуты резервы, уже перебрасываются, а, во-вторых, будет более эффективно использоваться этот ресурс», – выразил опасения депутат.