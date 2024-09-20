В 2014 году русская армия могла за несколько дней дойти до Западной Украины, где сопротивление бандеровцев погасили бы местные милиционеры. Однако, вернув на место Януковича, Россия заложила бы страшную мину на будущее. Сейчас, хотя и с большой кровью, проблема Украины решается навсегда, путем включения освобожденных регионов в состав России.

Такое мнение «Крым 24» высказал помощник командира казачьего отряда «Енисей», подполковник Алексей Селиванов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Если бы в 2014 году русская армия в ответ на обращение Януковича по решению Совета Федерации зашла в Киев, она бы очень легко заняла практически всю Украину. Может быть, какие-то очаги сопротивления были бы на Западной Украине, но с этим справились бы украинские же менты. И можно было бы преобразовать Украину в Юго-Западный край России – очень просто. Но тогда мы не слышали от руководства России понимания, а что такое Украина? Скажем, заходит русская армия, сажает обратно Януковича. И мы имеем просто отложенный конфликт. Дальше произошло бы тоже самое, потому что Янукович, по факту, не являлся особо пророссийским президентом, как и Кучма, и тем более Кравчук. Даже во время восстания Донбасса – понимания, что такое Украина, мы не слышали. И только в 2022 году из эпохальной речи президента России мы услышали про единый народ, про денацификацию, про то, что Украина создана искусственно», – подчеркнул он.

Ни о каком создании «Украины 2.0» речь не идет. Освобождённые территории тут же включаются в состав России. И это вызывает рефлексию у «беглых хохлов».

«Им хотелось «пануваты», сосать из России средства и быть у себя первым парнем на хуторе. Этого не происходит, территории включаются непосредственно в состав России. Там возникают вопросы, изучают ли «мову»? И через очень непродолжительное время приходит снизу ответ, что «мова», по сути, особо и не нужна. И украинство начинает естественным образом занимать свою нишу – застольных народных песен, какого-то сельского говора. Но, к сожалению, это стоит нам крови, большого горя, погибших людей. Но параллельно с этим внутри России происходит процесс очищения и понимания, кто мы есть», – заключил Селиванов.