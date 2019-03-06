Быстряков заметил, что Украина поворачивается к России

06.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Украина под внешним управлением Европы и США либо придёт к полному краху, либо парадоксально развернётся в сторону России.

Об этом в эфире канала «Союз Блогеров Украины» заявил заслуженный артист УССР, известный композитор Владимир Быстряков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я понимаю, что из него [Порошенко] сделали «мальчика для битья», что на него сыплется всё, поскольку он глава государства, и это очень удобно многим закулисным кукловодам, которые фактически правят страной. Если вы вспомните случай, когда он не мог несколько месяцев уволить своего премьера, Арсения Петровича [Яценюка], то это же о чём-то говорит, правда? О том, что он фигура несамостоятельная.

К сожалению, это будет преследовать любого нового президента, пока мы не слезем с американской долларовой иглы. А слезть с этой иглы – значит повернуться в сторону России. То, что сейчас увеличился товарооборот с Россией, увеличились экспорт и импорт, проценты инвестиций российских – это говорит о том, что всё-таки страна поворачивается к России. А больше уже некуда поворачиваться.

Мы уже поняли, что с Европой будет крах, потому что ей не нужны наши товары и она устанавливает такие мизерные квоты, которые смешно даже озвучивать. Америке мы тем более не нужны. Ей нужна выжженная земля здесь», – сказал композитор.

Комментируя подготовку Киева к новой провокации в Керченском проливе, артист отметил, что нынешнего президента за океаном поддерживают уже не так охотно, как раньше.

«Сейчас вот всё время шла речь о том, чтобы организовывать новый «туристический поход» через Керченский пролив под мостом, да? Что-то об этом разговоры тоже затихли, потому что, по-моему, американцы это дело не одобрили. А планировалась такая большая акция с участием всех прогрессивных журналистов мира. Представители нашей власти показательно, с гармошками, с бандурами [должны были] пройти под этим мостом, может быть, зацепить его, может быть, расшатать или выйти на какую-то очередную провокацию. Но сейчас затихли.

Очевидно, потому что впечатление такое, что американцам тоже немножко надоел нынешний действующий президент, хотя они и не особенно видят среди претендентов достойной замены, и сейчас этот вопрос, по-моему, завис в воздухе. Как всё будет дальше, только Ванга знает или Дмитрий Гордон», – иронически резюмировал Быстряков.