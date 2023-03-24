Быстрый визит в Киев японского премьера ещё больше унизил Зеленского – эксперт

США попытались понизить значение визита Си Цзиньпина в Москву, устроив на скорую руку поездку японского премьера Фумио Кисиды в Киев. Но если в первом случае речь шла о переговорах равноправных партнеров, то во втором – униженной позиции провинившегося ученика перед авторитетным учителем.

Такое мнение в эфире «Крым 24» высказал военный журналист, политолог Василий Фатигаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть прямая связь между событиями последних дней. США и их союзников злит усиливающееся сотрудничество РФ и Китая, поэтому они делают все, чтобы это сотрудничество как-то омрачить, и попытки нанесения болезненных для нашей страны ударов будут безусловно продолжаться, – отметил он. – Также в ряду событий, которые безусловно связаны с визитом Си Цзиньпина в Российскую Федерацию – это быстренько сляпанный на коленке визит премьер-министра Японии на Украину. Мы видели, что визит был совершенно ни о чём, он был искусственно быстренько срежиссирован Вашингтонским обкомом. Ну и собственно, ни к чему не привёл. Сравните результаты визита Си Цзиньпина в Москву, и того визита, о котором я только что говорил. Даже если вы посмотрите видеокадры, то увидите на одних кадрах равноправных партнеров, которые сидят и обсуждают будущее фактически всего мира, а на других кадрах вы увидите традиционно сидящего за столом учителя и стоящего рядом провинившегося ученика. Я не знаю, то ли кто-то специально на Западе так каждый раз унижает Зеленского, то ли Зеленский уже привык к своему в униженному положению».