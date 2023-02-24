«Быть антиРоссией»: Дроздов оределил национальную идею Украины

Анатолий Лапин.  
24.02.2023 12:39
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Россия, Русофобия, Украина


Быть антиРоссией – это национальная идея Украины. Об этом в эфире радио UA Chicago заявил пропагандирующий оголтелую русофобию львовский журналист Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Дроздова, для этого Украина должна избавиться от всего российского на своей территории.

Быть антиРоссией – это национальная идея Украины. Об этом в эфире радио UA Chicago...

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«Святое задание Украины – быть антиРоссией во всем. Не может состояться и полноценно функционировать как самодостаточный организм только на отрицании и искоренении всего российского как оккупационного. Как насильственно колонизированного, привитого, насажденного репрессивным способом. И это и есть для меня самым высшим потолком ожиданий от войны. Скорее даже ожиданий», – скзаал русофоб.

«Это высший уровень заданий, который стоит перед украинством – быть анти Россией. Как раз назло тому вонючему болоту с северо-востока, как раз назло тем оккупантам, которые себя мыслят так уже 300 лет, и они без расширения на украинское пространство не могут существовать», – заявил Дроздов.

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