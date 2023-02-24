«Быть антиРоссией»: Дроздов оределил национальную идею Украины

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Быть антиРоссией – это национальная идея Украины. Об этом в эфире радио UA Chicago заявил пропагандирующий оголтелую русофобию львовский журналист Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Дроздова, для этого Украина должна избавиться от всего российского на своей территории.

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«Святое задание Украины – быть антиРоссией во всем. Не может состояться и полноценно функционировать как самодостаточный организм только на отрицании и искоренении всего российского как оккупационного. Как насильственно колонизированного, привитого, насажденного репрессивным способом. И это и есть для меня самым высшим потолком ожиданий от войны. Скорее даже ожиданий», – скзаал русофоб.

«Это высший уровень заданий, который стоит перед украинством – быть анти Россией. Как раз назло тому вонючему болоту с северо-востока, как раз назло тем оккупантам, которые себя мыслят так уже 300 лет, и они без расширения на украинское пространство не могут существовать», – заявил Дроздов.