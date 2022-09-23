«Быть готовым к обстрелам избирательных участков нужно ежесекундно» – эксперты

Новости Украины

В ЛДНР прекрасно понимают, что ВСУ будут предпринимать все меры для того, чтобы не дать провести референдум – самый демократичный способ волеизьявления, потому что, по мнению Киева, Донбасс «не имеет права на самоопределение».

Об этом говорили участники эфира на телеканале «Россия 1», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Посол ЛНР в РФ Родион Мирошник заверил, что государство предпримет все меры для предупреждения попыток со стороны ВФУ помешать всенародным выборам.

«Более двух месяцев шла подготовка к референдуму. Мы, в отличие от других территорий, точно понимали, что идем к референдуму и (оставался – Ред.) лишь вопрос – когда. Более 200 участков на территории РФ, сотни участков на территории ЛНР. Мы сейчас точно понимаем, что Украина, как истинное террористическое государство обязательно постарается сделать какую-нибудь гадость. …Мы точно знаем, что они будут предпринимать меры для того, чтобы нагадить, не дать провести самый демократичный способ самоопределения, потому что мы «не имеем права на самоопределение». Кто-то же определил право жить нам или нет, в каком режиме жить, с кем, на каком языке говорить, в какую церковь ходить – это все достало!», – заявил Мирошник.

Также напомнил, что ЛНР возлагала надежды на то, что референдум о возвращении региона в состав РФ будет проведен спустя две недели после 11 мая 2014 года, но процесс растянулся на восемь с половиной лет.

«Мы же понимали тогда, что с Украиной не договоримся. Мы прекрасно понимали, что после того же 2 июня 2014 года, когда был авианалет на Луганск, начали понимать, что «своих» людей, с которыми пытаются договориться – не бомбят. У нас был Суходольск, в котором десятки людей погибли. У нас, спустя месяц после Луганска, была Станица Луганская – 11 человек штурмовик просто размазал по земле. Люди, которые сотнями складировались в братских могилах в Первомайске, который обстреливали не прекращая. Все эти преступления были. И эти все люди, которые находятся в Генассамблее ООН, в том числе, представители крупных международных организаций, отнесли нас к людям второго сорта», – констатировал Мирошник.

В свою очередь, историк и политолог Владимир Корнилов упомянул произошедший накануне выборов в Донецке террористической атаке ВСУ на Центральный (Крытый) рынок города.

«И самое страшное, что все мы знаем, понимаем, что в ближайшую неделю, когда будет проходить опрос, референдум, будет каждый день такая кровавая жатва, каждый день будут обстреливать. И дончане это прекрасно понимают. Оператор, который выбежал первым и снимал все это, кричал «Быстрее уже референдум! Россия, отомсти!». Все дончане понимают, как это будет страшно, все понимают, что будут обстреливать места, где будут участки для голосования. Все зная, что будут обстреливать участки, очень многие мне говорили: все равно пойду, «потому что этот момент для меня – торжественен, важен». Назло этим террористам, которые пытаются держать в ужасе Донбасс», – добавил политолог.