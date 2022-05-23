Быть или не быть второму «философскому пароходу»?

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В системе Российской Академии наук есть одна странная организация – Институт философии (ИФРАН), в задачу которого входит не только абстрактные поиски смысла жизни и взращивание современных сократов и диогенов, но и гораздо более важные функции. Например, научное обоснование национального курса по официальным запросам эмпиреев российской власти.

Научные труды, затем, закладываются в основу государственной политики в системе образования и просвещения, как учебные и дидактические материалы для студентов и школьников.

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О важности философии для государственного строительства говорит хотя бы тот факт, что Сталин, уже будучи генералиссимусом Победы и непререкаемым авторитетом в мире, писал: «без развития теории наше дело мертво».

В самом деле, в наше время философы – это не мыслители бочкотарные древности, прячущиеся в тесном объёме от женщин и питающиеся базарными подаяниями, а искатели смыслов и национальных ориентиров в туманном будущем, базирующиеся на тысячелетнем интеллектуальном заделе предшественников.

Однако на деле работа ИФРАН представляет собой нечто совершенно иное. Вместо прокладывания путеводных нитей и осмысления вероятных вызовов и угроз, с которыми придётся столкнуться стране в будущем, группа российских академических философов занимается средневековой схоластикой и не вылезает из позорящих честь учёных и института, скандалов.

Если взглянуть, на какие «исследования» тратил государственные деньги академический институт в 2021 году, на ум приходят разве что старинные истории о древних схоластах, изучавших, сколько демонов может уместиться на острие иглы.

Информация из базы данных о закупках по 223-Ф3 со всей суровой неумолимостью свидетельствует, что:

87704032770210000100000 от 29.03.2021 на сумму 686000 руб. было выплачено за «научную работу» по теме: «Реляционное измерение проблемы зла и мистическая теодицея». Трансцендентные измерения проводил некто Богдан Фауль из Санкт-Петербурга. 87704032770210000110000 от 29.03.2021 на сумму 742000 руб. было выплачено за «научную работу» по теме: «Бесполезная свобода и проблема ада». Подобно Данте спускался в преисподнюю для изучения животрепещущей проблемы Александр Мишура из Тулы. 87704032770210000090000 от 29.03.2021 на сумму 742000 руб. потрачено на «научную работу» по теме: «Является ли злом существование ада». Дорогостоящим вопросом на тему задавался Игорь Гаспаров из Воронежа.

Возможно, древние схоласты и задавались бессмысленными вопросами, однако оплачивали они все расходы из собственного кармана. Или кармана заказчика.

При всех несуразностях и аберрациях нашего текущего бытия, представить, что подобные «исследования» велись в интересах государства, не получается при всём желании.

Впрочем, злые языки клевещут, будто эти «работы» суть раздача выгодных заказов «своим людям», скрепленные электронной подписью директора института Андрея Смирнова.

Помимо погружения в трансцендентное за государственный счёт, руководство ИФРАН замечено и в других, не менее захватывающих, делах. Например, организации конкурса фотографий «Existentia» («Существование»), приуроченное ко Всемирному дню философии в 2020 году.

Лучшие конкурсные работы были выставлены на обозрение москвичам в феврале 2021 года.

Несмотря на вполне соответствующее философской науке название, фотографическое содержание находилось с ней в очевидном дисгармонии.

По признанию независимых критиков, на конкурсе были неплохие фотографии, однако авторы лепили к ним нелепые названия, создавая впечатление не то неизвлекаемой дули в глубоком кармане, не то в перманентном пребывании авторов в сумеречном сознании, не то в желании вызвать скандал на пустом месте.

Немудрено, что победителями конкурса стали не живые и яркие фотографии, отвечающие названию конкурса, а сплошной мрак, боль, отчаянье и полная безнадёга.

Или, как выразился светописец Александр Витушкин, запечатлевший некий скотомогильник под названием «Алтарь», «кости, черепа, скелеты – их макабрическая эстетика вдохновляет».

Значитца, так и запишем: «макабрическая». Возьмём на вооружение.

Пожалуй, самым оптимистическим фото на конкурсе стала «Душа Кавказа», однако показ на фоне гор легкомысленных мод дамочкой в полупрозрачных одеяниях, ничем не напоминающую кавказских женщин, заставляет сомневаться в адекватности автора, Андрея Иордана вместе с жюри, выдавшей второе место «шедевру».

Интересно, что судьями конкурса были целых пять докторов философских наук: Надежда Касавина, Рубен Апресян, Марина Киселёва, Юлия Синеокая, и лично директор института Андрей Смирнов при участии ничего не решающей подтанцовки из четырёх профессиональных фотографов.

В общем-то, дурновкусие, нездоровая тяга к макабрическому и хождение в ад философов, специализирующихся на мистицизме можно было бы понять с некоторой натяжкой, если бы не гиперактивная «гражданская позиция», занятая руководящей верхушкой ИФРАН.

Проявляется она, в том, что директор Смирнов, к примеру, как-то слишком уж тесно закорешевался с неким Герфридом Хорстом, возглавляющим «Общество друзей Иммануила Канта и Кенигсберга».

Хорст этот выступает окормителем секты «возвращения российскому Калининграду исторического названия», о чём он тиснул статейку в газете «Московские новости» (№35 за 11 сентября 2006 года), в которой с удовольствием цитируются мысли, будто «Город должен обрести своё немецкое имя», «Это самое малое, что нужно было бы сделать для искупления вины и возмещения ущерба».

Вины, значит, и ущерба. Перед проклятым Кенигсбергом, в котором сгинули сотни тысяч советских военнопленных, а в его окрестностях – погибли или потеряли здоровье бессчётное число «остарбайтеров» – на грязных и тяжёлых работах у местных бауэров.

Но самой примечательной личностью ИФРАН, безусловно, является его бывший директор, а ныне научный руководитель, 82-летний Абусалам Абдулкеримович Гусейнов, специалист по античности и этики, переобувшийся из преподавателя марксистско-ленинской философии.

Помимо того, что Гусейнов придал работе общероссийского НИИ оттенок дагестанско-лезгинской самобытности, среди его окружения по странной прихоти судьбы собрались отъявленные русофобы, толкатели ЛГБТ-повесточки, плотно сидящие на грантах Ходорковского и Сороса.

К примеру, страшно выездной в советское время философ Сергей Никольский – давний и последовательный русофоб: достаточно прочесть его яркую статью «Главной проблемой развития российского общества является качество человека», где он жалуется, как ему не повезло с народцем, будто в России по большей части живут не люди, а «людьё».

В «святые девяностые» Никольский совершил «научный чёс» по Оксфорду и канадскому Саскачевану, дабы припасть к чистым источникам западной философской мысли.

Судя по тому, что в 2013 году Никольский совместно со швеёй-мотористкой Ходорковским, отбывавшим на тот момент заключение в далёких степях Забайкалья, издал 500-страничный талмуд «Государство. Общество. Управление», философ приложился к источнику основательно и промыл себе мозги преизрядно.

А вот какие интересные данные сообщает глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в своем инста-аккаунте:

«На сайте «Медуза» (иноагента) есть весьма любопытный материал, в котором иностранные агенты усердно защищают экс-директора Института философии РАН Андрея Смирнова и его сотоварища – научного руководителя Института РАН Абдусалама Гусейнова. Гусейнов уже давно активно пропагандирует тему ЛГБТ в России и ждёт не дождётся шествий гей-парадов по улицам страны. Казалось бы философ, уважаемый в научных кругах, но факт остаётся фактом. Судя по всему, дружеские отношения сложились у Гусейнова и с другими иностранными агентами. На другом сайте – «Инсайдере» (ещё один иноагент) Гусейнов давал развёрнутое интервью. А главред «Инсайдер» Роман Доброхотов даже успел защитить кандидатскую в том самом Институте философии РАН и поддерживал Абдусалама Гусейнова информационно через свой портал, как всегда не без участия беглого олигарха Михаила Ходорковского».

Не менее интересно, что прошлогодний нобелевский лауреат, иноагент и главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов частенько наезжал в ИФРАН накануне российской военной спецоперации на Украине за советами и консультациями гуру Гусейнова.

На этом фоне категорический отказ «отцов» ИФРАН открыть филиал в российском Крыму выглядит «детской игрой в крысу» в терминологии Великого Комбинатора.

Странная до неприличия вырисовывается ситуация. Мы не перестаём удивляться, как в России действует или собирается вернуться к комфортной рубке «капусты» актёрская камарилья, топящая за мир любой ценой с бандеровской Украиной, на глазах теряет влияние и возможность гадить в головы общественности за государственный счёт.

И в то же время отпетые схоласты, интриганы и грантоеды функционируют в непосредственной близости к власти, вырабатывая «национальную идею». Не пора ли твёрдой рукой купировать источник идеологической заразы, не дожидаясь метастазов? Благодаря отплытию первого «философского парохода» Россия избавилась от «мистических баб» и упёртых фашизоидов. Есть мнение, что и второму «философскому пароходу» пора отправляться по тому же маршруту, на содержание Ходорковскому. Невелика потеря.