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Новости Украины

Нынешняя Украина является примером того, что может произойти в России, если с неонацизмом не будет покончено.

Об этом в эфире канала российского видеоблогера Дмитрия Пучкова заявил политолог Семен Уралов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Уралова, если российское общество не мобилизуется, а РФ не доведет начатое на Украине до конца, ее ждет поражение, которое обернется откатом в 90-е.

«Мы сейчас с постУкраиной – сиамские близнецы. Мы должны понять одну очень важную вещь. Мы вычислили 20% нацифицированного точно меньшинства на пост-Украине. Сейчас наступил момент, когда оно стремительно нацифицирует остальное общество «хатаскрайников».

Мы как бы сообщающиеся сосуды, но в тот сообщающийся сосуд яда подливают активно, и он начинает к нам постепенно, уровень все равно в среднем выравнивается. Оно уже пошло. Но в чем есть особенность? Так как нацификация на постУкраине «хатаскрайников» проходит по какому принципу?

«Хатаскрайника», обывателя отчужденного, которому плевать на все, вывели из состояния комфорта, он ненавидит и ему нацифицированное меньшинство говорит: «Вот виноватые». А наш «хатаскрайник» находится в противофазе, он, наоборот, хочет сохранить свою зону комфорта, он не хочет понимать, что реальность новая…

Нет, России в принципе, объявлена война, причем, она террористическая. Нужно очень серьезно понимать – то, что сейчас взрывают в Херсоне, если это не будет остановлено там, то взрывать будут и в Москве, и в Петербурге… Если наше общество сохранит этот тренд ухода в «хатаскрайники», то мы проиграем…

Все, из постУкраины выйти уже нельзя. Это нужно четко зафиксировать. Выйти уже нельзя – теперь либо мы ее переформатируем под себя, либо постУкраина отравит в последующем и уничтожит Россию как дееспособный [организм]. Если кто-то думает, что 90-е закончились, то он очень глубоко ошибается. Обрежь у нас нефтегазовые доходы, за три года все вернется в состояние 97-96 года», – заявил Уралов.