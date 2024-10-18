Быть русофобом – обязанность любого прозападного политика в Молдове – кишинёвский журналист

Алексей Логофет.  
18.10.2024 18:39
  (Мск) , Кишинев
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Выборы, Дзен, Запад, Молдова, Общество, Политика, Политические репрессии, Произвол, Пропаганда, Россия, Русофобия


В представлении прозападных политиков в Кишиневе утрата поддержки внешних покровителей и спонсоров равносильна потере будущего, которое у них связано только с Западом.

Об этом в своей статье на портале traditia.md пишет молдавский журналист Дмитрий Чубашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В представлении прозападных политиков в Кишиневе утрата поддержки внешних покровителей и спонсоров равносильна потере...

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По его словам, проеЕСовские политики в Молдове, связанные с ними бесчисленными узами чиновники, НПОшники, эксперты во всех областях, журналисты, вся эта армия подвержена влиянию разных фобий. Первая фобия, которая лежит на поверхности, – это русофобия, боязнь всего русского, российского.

«С одной стороны, быть русофобом – это своего рода «обязанность» любого прозападного политика в Молдове. Поскольку ЕС, НАТО, коллективный Запад в целом сейчас исповедуют русофобию, а эти политики в Кишиневе выступают за интеграцию в Запад, то они не могут не шагать в ногу со старшими партнерами по развитию».

С другой стороны, когда слушаешь всех этих кишиневских политиков, экспертов, журналистов, понимаешь, что они действительно боятся русских. По какой причине – то ли их предков сослали в Сибирь, то ли их родителей обидели в советское время, то ли они просто ничего не знают о современной России, то ли они искренне верят в либеральную демократию, – уже и не важно. Факт в том, что они смотрят на мир через русофобские очки», – отмечает Чубашенко.

При этом, по его словам, русофобия – это не единственный страх кишиневских проеэсовцев.

«Даже больше, чем русских, эти политики боятся потерять власть. Эта фобия заставляет их попирать элементарные демократические принципы и сами устои правового государства, в поддержку которых они выступают на словах.

Из-за страха потерять власть проеэсовцы вводят без всяких оснований чрезвычайное положение, запрещают политические партии, закрывают телеканалы, блокируют интернет-сайты, ликвидируют аккаунты, страницы и группы в соцсетях, жестко контролируют органы юстиции, Центральную избирательную комиссию, политическую полицию, телеканалы», – замечает эксперт.

По его мнению, за упорным нежеланием потерять власть кроется другая фобия – панический страх лишиться благорасположения старших западных товарищей, оказаться сданными в утиль, быть замененными другими, которые оправдают доверие, справятся с заданиями, которые ставят зарубежные центры силы.

«В представлении проеэсовских политиков в Кишиневе утрата поддержки внешних покровителей и спонсоров равносильна потере будущего, которое у них связано только с Западом. У кого-то там квартира, дети или родители, перспектива получить хлебную должность в структурах ЕС, теплое местечко в НПО.

Страх всего этого лишиться толкает этих людей на самые безрассудные действия и превращает не только политическую сцену, но и жизнь всего молдавского общества – в войну всех против всех», – резюмирует Дмитрий Чубашенко.

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