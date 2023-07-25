Бюджет-24 будет сокращен, Россия возьмет в долг – Матвиенко

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Расходная часть госбюджета России на следующий год будет сокращена на 10%, но в этом нет «угроз и драматических событий».

Об этом сегодня на пресс-конференции заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хотя понятно, что задача такая неординарная в тех серьезных условиях противостояния с Западом в силу того, что они творят. Правительство уже предложило несколько инструментов, которые позволят сбалансировать бюджет. Нужно внимательно проанализировать и актуализировать расходную часть бюджета, отказавшись от финансирования малоэффективных или неэффективных мер, тех, которые могут подождать. Сосредоточиться на приоритетах. Они известны. Было заявлено, что расходную часть бюджета придется сократить на 10%. Это абсолютно не драматичная ситуация, а нормальная», – сказала Матвиенко.

По ее словам некоторые статьи расхода будут сокращены на 15%, другие – на 5%, социальные статьи останутся без изменений. Спикер считает, что России нужно «отказаться от начала строительства финансово затратных капитальных проектов».

«У правительства есть возможность увеличить госдолг. Здесь нет никаких угроз для финансовой системы, потому что в России минимальный размер госдолга. Все последние годы мы вели взвешенную финансовую политику и оказались во много защищены. В США долг зашкаливает, и регулярно возникает угроза дефолта, в Великобритании он равен 100% ВВП. Мы можем позволить себе заимствования для сокращения дефицита», – сказала Матвиенко и отметила также наличие внутренних резервов в стране.