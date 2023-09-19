«Бюджет не потянет»: семьям погибших ВСУшников советуют не ждать выплат

Вадим Москаленко.  
19.09.2023 12:57
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина, Финансы


Насквозь коррумпированное украинское руководство не в состоянии выплатить обещанные средства семьям солдат, погибших на войне.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил киевский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Насквозь коррумпированное украинское руководство не в состоянии выплатить обещанные средства семьям солдат, погибших на...

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«Были сообщения от семей погибших бойцов, что есть проблемы с этими выплатами 15 миллионов погибшим. И поляки говорили, что были проблемы, что погибшие из Иностранного легиона не получили обещанные им выплаты.

Если в обществе есть коррупция, армия не может быть этим не затронута, в той или иной степени. Не буду рассказывать, какие мытарства, чтобы оформить отпуск [в ВСУ], что приходится и позолотить ручку. Увы, не без этого», – отметил политолог.

Он подчеркнул, что из-за дефицита средств в бюджете вместо выплат скоро начнутся новые сокращения.

«За погибшего должны выплачивать порядка трёхсот тысяч долларов. Таких финансовых возможностей у нас нет. Потому что это решение принималось в 2022 году, когда у «Слуг народа» был оптимизм: «Сколько нам надо денег, столько и дадут. Возьмут на полное содержание».

А сейчас, с этим бюджетом, видно, что явно не тянем. Это у кого-то придётся забирать. Судя по всему, начнут с местного самоуправления. Впереди нас ждёт масса сюрпризов», – добавил Золотарев.

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