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Насквозь коррумпированное украинское руководство не в состоянии выплатить обещанные средства семьям солдат, погибших на войне.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил киевский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Были сообщения от семей погибших бойцов, что есть проблемы с этими выплатами 15 миллионов погибшим. И поляки говорили, что были проблемы, что погибшие из Иностранного легиона не получили обещанные им выплаты. Если в обществе есть коррупция, армия не может быть этим не затронута, в той или иной степени. Не буду рассказывать, какие мытарства, чтобы оформить отпуск [в ВСУ], что приходится и позолотить ручку. Увы, не без этого», – отметил политолог.

Он подчеркнул, что из-за дефицита средств в бюджете вместо выплат скоро начнутся новые сокращения.

«За погибшего должны выплачивать порядка трёхсот тысяч долларов. Таких финансовых возможностей у нас нет. Потому что это решение принималось в 2022 году, когда у «Слуг народа» был оптимизм: «Сколько нам надо денег, столько и дадут. Возьмут на полное содержание». А сейчас, с этим бюджетом, видно, что явно не тянем. Это у кого-то придётся забирать. Судя по всему, начнут с местного самоуправления. Впереди нас ждёт масса сюрпризов», – добавил Золотарев.