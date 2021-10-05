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05.10.2021 18:20 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Общество, Политика, Россия, Сюжет дня, Финансы, Экономика
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Бюджет РФ ломится от денег – все социальные обязательства будут выполнены

Бюджет России на 2022 предусматривает выполнение всех социальных обязательств государства перед гражданами, поскольку экономика...

Бюджет России на 2022 предусматривает выполнение всех социальных обязательств государства перед гражданами, поскольку экономика страны вышла на доковидный уровень.

Об этом сегодня на совещании в Совете Федерации РФ заявила спикер Валентина Матвиенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это значит, что у нас есть все возможности для выполнения социальных обязательств перед гражданами, снижения уровня бедности и повышения качества жизни людей. Это основная задача не только бюджета, но и всей нашей государственной политики. Как отметил президент, нужно реализовать потенциал бюджета как бюджета развития. Именно так мы должны рассматривать главный финансовый документ страны», – сказала Матвиенко.

По ее словам, большая часть предложений Совета Федерации к бюджету учтена.

«Это касается, прежде всего, объектов культуры и образования, программы развития Дальнего Востока, Северного Кавказа, Арктики, сферы детского здравоохранения», – сказала Матвиенко.

Сенаторы уже готовят поправки ко второму чтению бюджета.

«Среди них мероприятия по повышению доступности воздушных перевозок для граждан, развитие автодорог в регионах, обеспечение жильем инвалидов и детей-сирот. Мы предложим увеличить ассигнования на увеличение цифрового неравенства в субъектах Федерации, обеспечение отдыха и оздоровления детей, поживающих в Арктической зоне, поддержку коренных народов, строительство объектов здравоохранения, образования, культуры в тех регионах, где в этом есть острая необходимость», – сказала Матвиенко.

«В частности, дополнительные средства выделяются на государственную поддержку семей с детьми. Это ежемесячные пособия на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет, женщинам, вставшим на учет в медицинские организации в ранние сроки беременности, пособие по временной нетрудоспособности при необходимости ухода за больным ребенком в возрасте до 8 лет. И многое другое. Также в бюджете заложено необходимое финансирование национальных проектов, наших национальных целей развития. И это финансирование из года в год увеличивается», – добавила она.

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