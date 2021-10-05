Бюджет РФ ломится от денег – все социальные обязательства будут выполнены

Бюджет России на 2022 предусматривает выполнение всех социальных обязательств государства перед гражданами, поскольку экономика страны вышла на доковидный уровень.

Об этом сегодня на совещании в Совете Федерации РФ заявила спикер Валентина Матвиенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Это значит, что у нас есть все возможности для выполнения социальных обязательств перед гражданами, снижения уровня бедности и повышения качества жизни людей. Это основная задача не только бюджета, но и всей нашей государственной политики. Как отметил президент, нужно реализовать потенциал бюджета как бюджета развития. Именно так мы должны рассматривать главный финансовый документ страны», – сказала Матвиенко.

По ее словам, большая часть предложений Совета Федерации к бюджету учтена.

Сенаторы уже готовят поправки ко второму чтению бюджета.

«Среди них мероприятия по повышению доступности воздушных перевозок для граждан, развитие автодорог в регионах, обеспечение жильем инвалидов и детей-сирот. Мы предложим увеличить ассигнования на увеличение цифрового неравенства в субъектах Федерации, обеспечение отдыха и оздоровления детей, поживающих в Арктической зоне, поддержку коренных народов, строительство объектов здравоохранения, образования, культуры в тех регионах, где в этом есть острая необходимость», – сказала Матвиенко.

«В частности, дополнительные средства выделяются на государственную поддержку семей с детьми. Это ежемесячные пособия на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет, женщинам, вставшим на учет в медицинские организации в ранние сроки беременности, пособие по временной нетрудоспособности при необходимости ухода за больным ребенком в возрасте до 8 лет. И многое другое. Также в бюджете заложено необходимое финансирование национальных проектов, наших национальных целей развития. И это финансирование из года в год увеличивается», – добавила она.