Бюджет террора: Мегафракции Зеленского пришлось клянчить голоса у Тимошенко

05.11.2020, Киев, Максим Карпенко

Верховная рада утвердила в первом чтении проект закона о бюджете на 2021 год.

Соответствующее решение сегодня поддержали 275 депутатов из 358 присутствовавших в зале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Главный финансовый документ страны, по которому она должна жить в следующем году, имеет колоссальный дефицит, а его большая доходная часть состоит из внешних заимствований, заявил депутат Верховной рады Александр Колтунович.

«Бюджет тотальной бедности, спекулятивного капитала и отсутствия будущего. Теперь по цифрам – 270 миллиардов гривен дефицит бюджета. Это просто нереальная цифра, исходя из того, что не выполняется даже нынешний вариант бюджета. Потом вторая, которая, на мой взгляд, просто убийственная цифра – 702 миллиарда гривен – это дополнительные внешние и внутренние заимствования.

Две трети доходной части бюджета, 66% мы одалживаем для того, чтобы выполнять свои обязательства. А в следующем году мы как будем жить, а в 23-м, 25-м? Мы будем 100% доходной части бюджета одалживать для того, чтобы выполнять элементарные вещи хотя бы по пенсиям?», – заявил Колтунович.

Глава Счетной палаты Валерий Пацкан добавил, что из общего объема бюджета почти треть будет направлена на выплату уже существующих долгов.

«6% ВВП или 270 миллиардов дефицит государственного бюджета. Это в два раза больше границы, установленной Бюджетном кодексе. Можно сравнивать уровень дефицита бюджета и соотношение долга к ВВП в Украине и других странах. Но нужно сравнивать также среднюю стоимость и сроки заимствований. Наши заимствования более дорогие и короткие. Часть государственных заимствований – 39% всех финансовых ресурсов государственного бюджета.

На выплату долгов предусмотрена треть государственного бюджета – почти 620 миллиардов гривен. Только на обслуживание государственного долга пойдет каждая седьмая гривна. Объем государственного и гарантированного государством долга в общем вырастет до 2,9 триллиона гривен. Почти 65% ВВП, что превысит установленную в Бюджетном кодексе границу», – заявил Пацкан.

При этом, министр финансов Сергей Марченко остался доволен проектом бюджета, назвав его «бюджетом возможностей».

«Мы сможем справится с коронакризисом, обеспечить финансовую стабильность, восстановить экономику и повысить благосостояние граждан. Это бюджет возможностей для дальнейшего развития», – уверяет министр.

В свою очередь экс-заместитель генпрокурора Украины, депутат ВР Ренат Кузьмин обращает внимание, что формальное монобольшиство, состоящее из президентской фракции «Слуга народа», не поддержало документ в полном составе – за проголосовали лишь 209 «слуг».

«В этот раз смогли договориться с «Батьківщиной» — 19 голосов, группой «Довіра» — 20 голосов, группой «За майбутнє» — 16 голосов и внефракционными депутатами — 11 голосов. Теперь проект бюджета отправится на доработку, надеяться на улучшение документа не приходиться. Команда Зеленского не способна работать. А вот усилить конституционный террор данный документ вполне может, дыру нужно закрывать кредитами, а «международные друзья» всегда готовы протянуть «руку помощи» на антинародных для украинцев условиях», – резюмирует Кузьмин.