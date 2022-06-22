Бюджет трещит по швам: на Украине приказали долго жить таможенные льготы на период войны

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Новости Украины

Верховная Рада вернула пошлины и налогообложение на ввоз автомобилей на Украину.

Речь идет о соответствующем правительственном законопроекте №7418, пишет телеграм-канал «Железный нардеп».

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Как ожидается, возврат пошлин и обложение НДС на импортные товары и растаможку авто будет с 1 июля.

Кабинет министров Украины подал в Раду законопроект №7418 от 30 мая, которым предлагает отменить часть льгот на таможне, введенные во время военного положения. В частности, снять льготы на ввоз автомобилей.

Согласно пояснительной записке, законопроектом предлагается возобновить налогообложение, которое ранее было отменено законом №2142:

для товаров, ввозимых плательщиками единого налога первой, второй и третьей группы (по данным таможенной статистики, в среднем ежемесячные потери доходов бюджета составляют около 3,0 млрд грн НДС и ввозной пошлины);

для предприятий, не уплачивающих ввозную пошлину (по данным таможенной статистики, в среднем ежемесячные потери доходов бюджета составляют около 0,5 млрд грн ввозной пошлины);

для транспортных средств, ввозимых гражданами (в результате действия освобождения от налогообложения ввозной пошлиной, акцизным налогом и НДС в бюджет не поступило около 13 млрд грн; ввезено более 119 тысяч автомобилей; нередки случаи ввоза авто премиум-класса).

Также предлагается внести изменения в закон “О сборе на обязательное государственное пенсионное страхование” для освобождения от уплаты сбора на обязательное государственное страхование тех, кто приобретает в собственность легковые автомобили, оснащенные исключительно электрическими двигателями (одним или несколькими).

Входящий в орбиту олигарха Игоря Коломойского анонимный телеграм-канвл «Темный рыцарь» успел раскритиковать данное решение.

«Растёт рейтинг Слуг не по дням, а по часам. Осталось поднять военный сбор до 5% и можно смело идти на выборы. Не знаем насчёт 90%, но свои 9% получат», – пишут авторы канала.

Напомним, ранее министр финансов Украины Марченко признался, что только 30 % бюджета Украины составляют поступления от налогов, а остальные две трети – это кредиты и безвозмездная помощь от западных стран. В связи с чем официальный Киев вынужден увеличивать налоги, чтобы как-то перекрыть дыру в бюджете.