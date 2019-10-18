Бюджет Украины-2020: на меджлисовский телеканал не дали ни копейки

18.10.2019, Киев, Вадим Москаленко

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона № 2000 «О государственном бюджете Украины на 2020 год».



Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания украинского парламента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Основные показатели бюджета-2020:

ВВП: 4551,7 млрд грн;

Рост ВВП: 3,3%;

Доходы: 1079,5, млрд грн;

Расходы бюджета: 1170 млрд грн;

Дефицит бюджета: 2,09%;

Госдолг: 54,1% ВВП;

Платежи по госдолгу: 438,1 млрд грн;

Инфляция: 6%;

Средняя зарплата: 12043 грн;

Минимальная зарплата: 4723 грн;

Минимальная пенсия: 1769 грн;

Максимальная пенсия: 17690 грн.

Однако законопроект был резко раскритикован за низкие социальные стандарты и темпы экономического роста. Так, народный депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Наталья Королевская назвала данный бюджет издевательством над народом.

«Что предлагает правительство этим бюджетом? Это прожиточный минимум в 72 доллара, минимальную пенсию 58 долларов, минимальную заработную плату 167 долларов. Сокращение затрат на субсидии, недофинансированное образование и медицина.

Это продолжение издевательств над народом, которые были начаты ещё предыдущей властью», – сказала она.

В свою очередь, депутат Верховной рады, один из лидеров меджлисовцев Мустафа Джемилев возмутился, что в бюджете на 2020 год не предусмотрено финансирование меджлисовского телеканала «ATR».

«Как известно, после оккупации Крыма единственный в мире крымскотатарский телеканал «ATR» был закрыт российскими оккупантами и стал вещать на территорию Крыма с материковой части Украины круглосуточно на трёх языках – украинском, русском, и на языке коренного народа.

На деятельность этого телеканала из бюджета ежегодно выделялось около 45 миллионов гривен, хотя этих средств явно было недостаточно, и приходилось искать дополнительные средства. В проекте бюджета на 2020 год на деятельность этого телеканала не предусмотрено ни копейки, в результате чего этот канал может быть закрыт», – возмутился радикал.

По итогам голосования бюджет поддержали 256 нардепов из 387 присутствующих. Законопроект был принял за основу в первом чтению. Украинское правительство ко 2 ноября подготовит проект ко второму чтению.