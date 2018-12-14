Бюджетников по всей Украине сгоняют в массовку для имитации поддержки “Церкви Порошенко”

14.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

В преддверии завтрашнего “обьединительного собора” “Церкви Порошенко” украинская власть сгоняет по разнарядкам бюджетников из регионов для имитации “всенародного одобрения” томоса на автокефалию для создаваемой властями Церкви, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

В частности, такую информацию обнародовал беглый нардеп Александр Онищенко- бывшая “правая рука” Порошенко, ставший его разоблачителем.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Бюджетников с моего округа в эту субботу свозят в Киев в поддержку Томоса. Забирают выходной и силой админресурса везут на акцию. Это уже третий раз. Во главе с главами администраций едут люди, которые далеки от церкви, веры и православия. Те, кто не ходил и ходить в церковь не будет. А потом делают посты с фотографиями массовки. У меня вопрос: что это будет за церковь, куда загоняют по разнарядке? И какому богу эти люди собираются молиться? Порошенко?”, – написал он на своей страничке в соцсети.

Ранее такую же информацию обнародовал журналист с канала “1+1” Александр Дубинский.

По его словам, главы государственных администраций “сгоняют” сотрудников бюджетных учреждений в Киев “в поддержку Томоса”. На 7 утра субботы, 15 декабря, люди “должны уже быть и радоваться Томосу”.



По данным пользователя фейсбука Алены Парфеновой, написавшей в паблик “Батьки SOS”, аналогичный темник рассылают директорам школ. Учителей обязывают прийти в субботу, 15 декабря, на Софийскую площадь “чтобы поддерживать Томос”.

В то же время за оставшиеся считанные часы до открытия “обьединительного собора” администрация Петра Порошенко продолжает давить на епископат канонической УПЦ. Так, журналист Дмитрий Скворцов в своем блоге сообщает, что близкий к Порошенко митрополит Винницкий Симеон сейчас находится в Киеве.

“Симеон Винницкий в Киеве, и к нему стекаются те канонические, которые “не знают, будут ли на соборе”. Или их стекают”, написал он.

Напомним, как вчера сообщал “ПолитНавигатор”, 56 епископов УПЦ вернули в Константинополь приглашения на “собор” “Церкви Порошенко”.