Бюст Ленина в школе Ивано-Франковска переполошил бандеровцев

Бюст Ленина в школе Ивано-Франковска переполошил бандеровцевНовости Украины
В Ивано-Франковске местные националисты обнаружили «секретный схрон», в котором лежал бюст Владимира Ленина.
Его хранили в подсобке одной из местных школ, передает корреспондент «ПолитНавигатора» со ссылкой на телеканал 402, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Среди прочего хлама бюст Ленина обнаружил директор местного музея имени Бандеры Ярослав Коретчук, который забрал его себе для выставок.
«Среди разнообразного хлама, который там накопился в учебном заведении – это остатки каких-то столов, парт, других вещей – среди этого хлама я заметил, что есть такой бюст и решил его забрать, чтобы он не сохранялся в учебном заведении. Часто мы проводим разнообразные выставки, на которых демонстрируем и тоталитарный режим, и репрессии тоталитарного режима. Конечно, это будет хорошим дополнением, чтобы можно было осознать в первую очередь этот маховик репрессий», – заявил Коретчук.
Спасибо!
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