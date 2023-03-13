Бьют на десятки километров: ВКС получили управляемые авиабомбы

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

ВКС России получили в свое распоряжение новую линейку сверхточных авиабомб, в состав которой входят различные боеприпасы, отличающиеся калибром, дальностью полета и системами наведения.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишут «Известия».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Отмечается, что новинки способны поражать на расстоянии в десятки километров не только стационарные объекты, но и движущиеся машины и даже танки.

При этом источники в Минобороны РФ рассказали, что разработка новой линейки высокоточных авиационных бомб началась еще в прошлом году.

«До последнего времени в арсенале ВКС были авиабомбы КАБ-500С, разработанные в 2000-е годы. Они активно применялись, в частности, в Сирии, где показали высокую точность. Однако даже при сбросе с больших высот они летят не более чем на 9 км. С планирующими боеприпасами дальнего действия самолеты смогут наносить удары, не входя в зону действия ПВО противника», – говорится в статье.

В свою очередь военный эксперт Дмитрий Болтенков подчеркивает, что преимущество планирующих боеприпасов в том, что они значительно дешевле управляемых ракет, но при этом обеспечивают сопоставимую точность. Кроме того, из-за отсутствия ракетного двигателя и топлива бомба может нести более массивную боевую часть.

«Опыт специальной военной операции показал, что воздушным силам необходимы относительно недорогие высокоточные боеприпасы. Такими изделиями можно оперативно поражать наземные цели и даже поддерживать пехоту в бою, уничтожая огневые точки противника. Если противник располагает современными, дальнобойными и маневренными средствами ПВО, то высокоточные авиационные бомбы помогут снизить риск для самолетов-носителей. Летчику достаточно набрать заданную высоту, произвести сброс и дальше быстро уйти от огня ПВО. Бомба, благодаря своей системе коррекции, сделает всё сама», – резюмировал Болтенков.