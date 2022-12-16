Бьют прямо из Севастополя, – украинский флотоводец жалуется на ЧФ
Даже не отходя от Севастополя, несколько кораблей российского ВМФ могут нанести суммарный удар по Украине 40 ракетами «Калибр».
Об этом в эфире 24 телеканала заявил бывший замначальника штаба ВМСУ Андрей Рыженко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Та группировка ракетная, которая сейчас есть в Черноморском флоте, а сейчас боеспособными является один фрегат, два ракетных корвета типа «Буян-М» и четыре подводных лодки, – вот они могут, в принципе, сконцентрировать 40 ракет «Калибр», залп.
Но, я так понимаю, они действуют в общей операции ракетной, этого варварства против Украины, террора против энергосистемы Украины. 5-го декабря была выпущена 21 ракета «Калибр» как раз с бортов тех кораблей, которые там находятся недалеко от Севастополя, буквально на внешнем рейде», – пожаловался Рыженко.
Спасибо!
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