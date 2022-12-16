Бьют прямо из Севастополя, – украинский флотоводец жалуется на ЧФ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Даже не отходя от Севастополя, несколько кораблей российского ВМФ могут нанести суммарный удар по Украине 40 ракетами «Калибр».

Об этом в эфире 24 телеканала заявил бывший замначальника штаба ВМСУ Андрей Рыженко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Та группировка ракетная, которая сейчас есть в Черноморском флоте, а сейчас боеспособными является один фрегат, два ракетных корвета типа «Буян-М» и четыре подводных лодки, – вот они могут, в принципе, сконцентрировать 40 ракет «Калибр», залп. Но, я так понимаю, они действуют в общей операции ракетной, этого варварства против Украины, террора против энергосистемы Украины. 5-го декабря была выпущена 21 ракета «Калибр» как раз с бортов тех кораблей, которые там находятся недалеко от Севастополя, буквально на внешнем рейде», – пожаловался Рыженко.