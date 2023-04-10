«Бывай, Ихтиандр»: инфантильный тик-токер Милохин собирается переехать в Казахстан

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Популярный когда-то в России тик-токер Данила Милохин, сбежавший в прошлом году в США, а сейчас осевший в Дубае, жалеет, что разорвал связи с Родиной.

В этом он признался в интервью рэперу Эльдару Джахарову, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я просто, видимо, зря потерял коннект с Россией. Мне брат Ярик говорил: ни в коем случае не теряй коннект с Россией, потому что ты начал с России. А я забил фиг, не стал его слушать, бросил Первый канал, записал на него дисс [негативная рэп-композиция] и пел всякие песни. Из-за этого люди боятся дальше работать со мной. И поэтому у меня нет денег, а звезда я до сих пор там, надеюсь», – сказал Милохин.

Он признался, что покидал тиr-ток-хаус в Москве «Дрим Тим» в слезах и оставил там все свои вещи в надежде вернуться.

В Дубае Милохин из-за отсутствия денег живет у рэпера-иноагента Моргенштерна и зарабатывает на редких детских корпоративах бывших соотечественников. Причем развлекают детей на этих мероприятиях профессиональные аниматоры, а тик-токер выполняет их задания.

Самый скандальный эпизод прошлого года, когда он спел в интернете гимн Украины, Милохин объясняет тем, что ему «хочется быть неким изгоем».

«Это не было запланировано. Когда началась эта ситуация, я понял, что, скорее всего, мне нужно будет спеть эту песню, этот гимн Украины. Мы сидели на стриме с Артуром Бабичем, украинцем. И я такой просто невзначай: «Россия, священная…». А потом вспоминаю, что он из Украины и такой: брат, не обижайся, давай споем вместе гимн Украины. И мы вместе поем гимн Украины. При этом я понимаю, что будет волна негатива от России, но не перестаю петь, потому что не вижу ничего в этом плохого в контексте. Я знал, что люди вырежут, что все будут говорить о том, что я пел гимн Украины», – заметил Милохин.

Он признался, что хочет «прославиться на весь мир», но для этого нужно переехать в другую страну.

«Не Штаты, не Дубай, не Россия? Казахстан, чуваки. Очень много знакомых. Реально, когда я находился там, у меня так залетали тик-токи. Плюс мне нравятся казахи и казашки. Оттуда можно стать популярным на весь мир», – сказал Милохин.

«Дисконнект и гамовер. Нет, Даня, не надо тебе к нам. You belong out there. А, если перевести на русский, – бывай, ихтиандр…», – прокомментировал откровения тик-токера политолог Дмитрий Евстафьев.