Бывшая фаворитка Лукашенко пригрела его противницу в Москве

09.08.2020, Москва, Елена Острякова

Штаб незарегистрированного кандидата в президенты Белоруссии Валерия Цепкало подтвердил сегодня информацию о том, что жена политика находится в Москве, передает корреспондент «ПолитНавигатора». Рвнее в Россию бежал сам Цепкало.

Информацию о бегстве Вероники распространяли государственные СМИ, а оппозиция отрицала. Сегодня ее поступок оправдывают угрозой возбуждения уголовного дела.

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Таким образом, разрушился женский оппозиционный триумвират, проведший шумную предвыборную кампанию. Кандидата-домохозяйку Светлану Тихановскую помимо Цепкало поддерживала глава штаба еще одного незарегистрированного кандидата Виктора Бабарико, находящегося в СИЗО.

В истории с Верникой Цепкало, которая сегодня спокойно проголосовала в Москве, есть одна пикантная деталь. В российской столице ее патронирует Дарья Шманай, бывшая победительница конкурса красоты, которую заметил и взял в свою службу протокола президент Александр Лукашенко. Ходили слухи об особой близости красавицы и президента. В начале года Шманай уехала работать в Москву по линии МИД. Ее отъезд совпал с возвышением новой фаворитки – также победительницы конкурса красоты Марии Василевич. Она уже депутат белорусского парламента и телеведущая.

Сегодня Александр Лукашенко уверял журналистов, что намерен всячески охранять безопасность оппозиционных лидеров.

«У меня вопрос, а чего некоторые побежали. Так пиарились. Их же никто не собирался задерживать. Вы поймите, мне невыгодно никакое давление, потому что это все во вред. Я даже вам не могу сказать, что там происходит вокруг. Если что-то случится с этими штабами, кто за это ответит. Я отвечу. Поэтому я хочу дожить до завтрашнего утра, чтобы ни один голос с их головы не упал. Что вы за люди, если этого не понимаете», – сказал Лукашенко.

Стоит отметить, что примерно такой же текст он произносил, когда шла кампания по сбору подписей Виктора Бабарико. Однако спустя несколько недель после заверений президента этот экс-банкир был арестован вместе с сыном.

И сегодня нельзя говорить о том, что оппозиционеры полностью в безопасности. В штабе Тихановской уже задержаны 8 человек во главе с руководившей кампанией Марией Мороз. Вчера была задержана «по ошибке» Мария Колесникова. Правда, ее сразу отпустили.