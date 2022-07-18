Бывшая крымская певица: «Расхерачить Кремль и все взорвать»

18.07.2022  11:18 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Крым, Россия, Русофобия, Сюжет дня, Украина
Новости Украины

Крымский мост обязательно нужно уничтожить, однако надо понимать, что только этим ход войны не изменишь.

Об этом в эфире радио «Люкс ФМ» заявила бывшая крымская певица, финалист «Евровидения» и экс-депутат Верховной рады Злата Огневич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Крымский мост обязательно нужно уничтожить, однако надо понимать, что только этим ход войны не...

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«Я думаю, мне хочется верить в лучшее. А если верить в лучшее, с нынешним раскладом, то это, может, 40% – вот такая моя вера. Она небольшая, может быть их меньше, но хочу верить, что 40% крымчан хотя бы поддерживает Украину. Поддерживают то, что они вернутся в состав Украины. Это очень болезненный вопрос, очень сложный, и подрывом Крымского моста мы не решим проблему, нужно быть честными с собой», – считает певица.

«Я за то, чтобы все подорвать, расхерачить Кремль раз и навсегда, но нужно быть реалистами, понимать, что один подрыв Крымского моста, он не решит этого. Война – это не только бомбы, ракеты и обстрелы. Война – это тоже и дипломатическая работа, стол переговоров. Я думаю, что наша власть должна что-то придумать с этим сделать. Для меня Крым – Украина, я хочу, чтобы этот вопрос решился. И Крым будет процветать с Украиной», – заявила Огневич.

Отметим, что Злата Огневич (Инна Бордюг при рождении) появилась на свет в Мурманске, ее отец – военный врач, мать – преподаватель русского языка и литературы. Музыкой начала заниматься в Крыму, куда переехала ее семья. В 2013-м певица получила звание заслуженной артистки Автономной Республики Крым, но уже в следующем году стала депутатом парламента от русофобской Радикальной партии Олега Ляшко.

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