Бывшая назначенка Зеленского сообщила плохие новости для Украины по итогам визита Блинкена

Анатолий Лапин.  
12.09.2023 13:21
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Россия, Украина


Заявление побывавшего на днях в Киеве госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Украина готова к переговорам, – это важный сигнал киевскому режиму накануне визита президента Зеленского в Нью-Йорк.

Об этом в эфире видеоблога «Сейчас» заявила экс-руководитель офиса национального совета реформ при президенте Зеленском Мария Барабаш, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Заявление побывавшего на днях в Киеве госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Украина...

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По мнению Барабаш, Зеленскому ничего не светит на встрече с президентом США Джо Байденом в кулуарах Генассамблеи ООН, потому что американская элита не готова ставить на победу Украины.

«Мы уже слышали заявления секретаря Блинкена после его визита в Украину, телекомпании NBC News, когда он сказал, что призывает Украину вступить в переговоры с Россией. И это как раз перед визитом Зеленского в Соединенные Штаты, на что Зеленский ответил, что никаких переговоров не будет.

То есть это, конечно, очень непростая и плохая ситуация для Украины, когда наши ближайшие союзники требуют от нас переговоров. Господин Блинкен так и сказал, что в танго нужны двое, говоря, что Украина готова к переговорам, а Россия – нет. Потому тут очень важная информация для Зеленского перед визитом в Совет ООН», – сказала экс-чиновница.

«Мы ожидаем, что будет встреча президента Байдена с президентом Зеленским, потому это – самая важная встреча, которую мы ждем. К сожалению, мы видим, что вашингтонская элита сейчас не готова сделать так, чтобы Украина победила.

Президент Байден говорит о том, что Украина до сих пор свободна и независима, но не говорит, что Украина побеждает», – заявила Барабаш.

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