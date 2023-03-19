Бывшая помощница Володина рассказала о бардаке в СВО и необъяснимом отсутствии полномочий Суровикина

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В зоне СВО зачастую возникает проблема взаимодействия между частям Вооруженных сил России, ЧВК, а также подразделений Народных милиций ЛДНР.

Об этом в эфире интернет-канала «Ваши новости» заявила бывшая помощница спикера Госдумы волонтер Анастасия Кашеварова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я проехала по многим местам фронта. Заезжала к ребятам в Угледар, в штаб 27 бригады, в 72-ю, 155-ю. Возьмём, например, Сватово, я одного артиллериста спрашиваю – почему у вас нет порядка? Он говорит: «Настя, это Тортуга, пиратский остров, здесь можно всё». Здесь к тебе приходят, раскрывают плащ, и спрашивают: «Гранаты по 500 нужно?». Кто-то выпил, бросил оружие, ушёл. Кто-то переоделся в «Ахмат», и начали всех жестить, у кого-то что-то «отжимать», – сказала Кашеварова.

Она подчеркнула, что сражающиеся в зоне СВО разрозненные подразделения катастрофически нуждаются приведении к единому командованию.

«Пока там нет перехода на российский закон, нужен человек, который бы между собой все наши группировки собрал воедино. У нас сейчас командует Герасимов, но он же не постоянно на месте. До него пока это через третьи руки дойдёт, и дойдёт ли вообще. Нужен человек, который бы пользовался уважение и от ДНР, и от ЛНР, и от «Ахмат», и от «Вагнера», и от всяких ЧВК «Редут», отдельный батальонов, от всех наших ВС РФ. И он бы координировал эту группировку. Потому что у нас получается на фронте лебедь, рак и щука. Стоит 27 бригада, они не знают, кто у них по бокам. Сегодня среда, значит, бьётся 72, остальные курят бамбук, отдыхают. Но если они продвинулись, то получается неудобный выступ, и они откатываются обратно. То есть, за то, что они продвинулись на десять километров, они потеряли 10-20 человек, получается, эти смерти будут напрасными, потому что они опять откатятся назад. И единой стратегии, тактики, её до сих пор нет», – добавила журналист.

По её мнению, таким человеком мог бы стать Сергей Суровикин, или любой другой российский генерал – нужна только политическая воля и подписанный указ, которого за год войны так и не появилось.

«Вот, назначили Суровикина. Я всё ждала, что появится указ на сайте Кремля или Минобороны, чтобы я могла посмотреть его полномочия. Но все ребята говорят: «Его назначили, а указа нет. Мы не знаем, кем он командует». То есть, он может рекомендовать Западному или Центральному военному округу, но не может от них что-то требовать. Его функции были рекомендательные. «Ахматовцы» и «Вагнера» были готовы ему подчиняться. Но, видимо, где-то наверху есть какие-то недомолвки между генералами, что его всё-таки сделали замом, и туда зашёл Герасимов. Но Герасимов вполне может сделать Суровикина этим же человеком. Они спокойно могут приказ подписать, или ещё что-то. Я не понимаю, почему этого не происходит», – резюмировала Кашеварова.