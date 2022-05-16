Бывшая прихожанка прокляла настоятеля монастыря в Киеве, присягнувшего бандеровцам

Новости Украины

Светлана Пикта, русская киевлянка, вынужденная покинуть Украину после травли нацистами из подконтрольной СБУ группировки С14, опубликовала открытое обращение к настоятелю Ионинского монастаря Ионе Черепанову, который присягнул бандеровскому режиму.

Возмущение Пикты вызвала публичная деградация Черепанова, который от выступлений «за мир» перешел к оскорбительным выпадам против РПЦ, агитируя за выход УПЦ из «московского пархата».

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«Ах, отец Иона Черепанов. Настоятель Ионинского. Десять лет я проработала при вашем монастыре. Меня и моих пятерых детей приходили убивать нацисты, они расклеивали листовки про меня, как про врага народа – за то, что я отказалась сдавать АТОшникам помощь – носки и одеяла, чтобы им там лучше убивалось все эти восемь лет. Вы тогда промолчали, когда на Донбассе убивали детей, когда ваших прихожан гнали и убивали нацики. Сейчас вы молитесь за победу нациков. Будьте же вы прокляты. Это я говорю вам, мать пятерых детей, ваша бывшая прихожанка. Пусть убитые дети Донбасса смотрят вам в глаза в аду, Иуда Черепанов», – написала Пикта.

Она напомнила, что, когда подвергалась травле со стороны подконтрольных СБУ нацистов, Черепанов, как и вся остальная братия монастыря, испугались защитить прихожанку.

«Прекрасно знали. Я была преподавателем в школе при Ионинском. Бесплатно преподавала русскую орфоэпию и Технику речи – лекции, и давала желающим уроки на дому, уже платно, но за копейки. У меня было очень много учеников из будущих или настоящих священников, желающих позаниматься речью. И в этом кругу я была как на ладони. Все знали не только меня, но и мой домашний адрес. Но, увы, никто не пришел защитить от С14. Только два неизвестных мне парня – социалист,и ещё один какой-то, не решился со мной знакомиться», – напомнила Пикта.

По ее словам, предательство Черепанова и оскорбительные выпады в адрес РПЦ вызывают большее омерзение, чем недавнее обращение митрополита Киевского Онуфрия в защиту окруженных в Мариуполе нацистов «Азова».

«От обращения Онуфрия я не испытала такого шока, хотя бы потому, что это только бумажки, там могут быть и пытки, и всё что угодно. Но Черепанов Иуда это днище. Дальше уж некуда. Стал в один ряд с бабами лёгкого поведения в окровавленных трусах», – заключила Пикта.