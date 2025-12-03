Бывшая секретутка Зе: «Каждый день молюсь, что жива, Ермак – страшный человек»
Уволенный с должности главы офиса Зеленского Андрей Ермак сам не чужд президентских амбиций, поэтому его влияние на украинскую вертикаль никуда не исчезнет.
Об этом в интервью «Радио Свобода» (нежелательная организация в РФ, иноагент) заявила бывшая пресс-секретарь Зеленского (2019-2021), журналистка Юлия Мендель, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Мне кажется, Ермак не полностью покинул попытки влияния на сегодняшнюю политику. Будем откровенны, последние несколько лет он был основным в отделе кадров, и много сейчас при власти лояльных ему людей, его друзей, людей, которые сделали карьеру, благодаря ему. Например, кандидатура премьер-министра Украины – это абсолютно человек Ермака.
…У нас не отменено телефонное право, и я думаю, что Ермак будет делать абсолютно всё для того, чтобы пытаться дальше влиять на политику. …Ещё в 2019 году Ермак, будучи в США, говорил с политическим консультантом там и сам спрашивал, как ему стать президентом страны. Поэтому амбиции у него немалые. …
Не хочу снимать ответственность с чиновников, политиков, которые фигурируют в «Миндичгейт», но если мы говорим о Ермаке, то это был и остаётся наиболее опасным человеком в вертикали сегодняшней власти, и он будет делать всё возможное, чтобы вернуться», – рассказала Мендель.
По её словам, с 2020 года в офисе нужно было и угодить Ермаку, и выполнить то, чего хочет Зеленский.
«Зеленский был уверен, что Ермак – его правая рука, но это не так. Поверьте, когда я это говорю, мне страшно, я каждый день молюсь Богу и благодарю за то, что жива. …Каждый человек, который говорит то, что Ермаку не по нраву (я серьёзно говорю, вы не понимаете уровень влияния этого человека), кто-то увольнялся, кого-то увольняли. На кого-то открыли уголовные производство, у кого-то просто уничтожили имидж. Ужас, что делается, скажу честно», – вещала вдруг заговорившая правду экс-секретутка Зе.
