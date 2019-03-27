Бывшая соратница Януковича хвалится: Не была и не буду пророссийской

27.03.2019, Киев, Владимир Гладков

После раскола «Оппозиционного блока» так называемое «ахметовское крыло», поддерживающее Александра Вилкула, является выразителем интересов не пророссийски, а проукраински настроенных русскоязычных избирателей, как и Партия регионов до майдана 2014 года.

Об этом в эфире канала «Klymenko Time» заявила экс-нардеп Елена Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Представляете, до чего страну довели, что до всех этих событий в Украине на самом деле откровенно пророссийской фракции никогда не было. Кто бы что ни говорил.

Хорошо помню V, VI, VII созывы, я реально могу сказать пророссийской фракции в украинском парламенте не было никогда. Была проукраинская, то есть, это Партия регионов, были такие сателлиты как коммунисты, которые давали голоса за экономические решения, чем помогали нам. То есть, никогда не было откровенно пророссийской фракции.

Сейчас, благодаря русофобии, которую развели в стране за пять лет, есть такая партия, появляются какие-то зачатки на будущие парламентские выборы фракции, которая может появиться, откровенно пророссийская в украинском парламенте. Это заслуга не Медведчука, а нынешнего режима, то есть, тех, кто таким образом создали себе врага, накачали его антирекламой и сработали сами, как рекламисты новых политических сил», – заявила бывшая «регионалка».

«В контексте раскола «Оппоблока» преференции от Москвы пошли к конкретному крылу, «бойковскому», должна ли быть какая-то ревность со стороны «ахметовского крыла», что Москва симпатизирует не им?» – спросил журналист.

«Нет, потому что, на самом деле, крыло «ахметовское», как вы назвали, всегда было только проукраинское. Это те люди, которые в первую, вторую и последнюю очередь всегда думали об украинском интересе и искали взаимовыгодных отношений и с Россией, и с Европой, и со Штатами, так, как, знаете, «между капельками». Тяжело ужасно, это, по сути, работа акробата – находить баланс между такими гигантскими странами, которые имеют такой вес на геополитической арене, но, тем не менее, нам это удавалось», – рассказала Елена Бондаренко.

Напомним, что во времена президентства Януковича Бондаренко озвучивала идею объединения с националистами Олега Тягнибока, чтобы добиться пересмотра «кабального газового контракта» с Россией.