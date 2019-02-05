Бывшая советская актриса свихнулась на почве украинского национализма

05.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Настоящая Украина началась только после майдана, и именно эту Украину защищает подконтрольная киевскому режиму армия от «российского агрессора» в Донбассе.

Об этом в эфире канала «ICTV» заявила народная артистка СССР, советская и украинская актриса Ада Роговцева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Последние пять лет я живу на Украине, до того это была другая Украина. Мы стали Украиной за эти последние годы. Мне очень жаль, что прекрасные мои друзья и родные мне люди не дожили до этого времени, они мечтали о такой Украине, когда «мова» будет языком народа, и он есть не только потому, что утверждён на государственном и региональном уровне, «мова» стала сутью. На неё переходят почти все русскоязычные театры на Украине. Потому что украинские постановки нельзя было продать, их не покупали – «а, украинская постановка, не иду». Мы перешли на украинский язык, и запрос большей, чем на русскоязычные представления», – сказала Роговцева, предпочтя не упомянуть, что «повышение спроса» – просто результат тотального запрета всего русского.

Также Роговцева коснулась темы войны в Донбассе.

«Сердце моё разорвано, потому что на войне гибнут наши хлопчики, мои внуки и сыны. Я знаю, что такое четыре года назад, та армия, которую я видела на передовой. Я везде там была с первых дней войны. Я видела, чем воевали эти хлопчики, я видела, как они налаживали эти пулемёты 20-х годов прошлого века. Они мастерили тот пулемётик и им воевали. И я знаю армию нынешнюю – это разные миры», – отметила артистка.

«Только бы остановить эту агрессию. Когда с российской стороны мои очень интеллигентные, интеллектуальные, продвинутые люди мне что-то такое «закидывают», аргументируя, что никакого отношения не имеют к той войне, что это мы сами между собой, я им только одно говорю, скажите, пожалуйста, Украина переступила хоть на один сантиметр на вашу территорию?» – добавила Роговцева.

Речь актрисы очень тронула находящегося в телестудии президента Украины Петра Порошенко.

«Очень хорошо помню Аду Роговцеву, у которой были свои дела в Киеве, которая признанный гений всего мира, считала, что с первых дней войны её место на фронте. Вы бы видели, как встречали её наши воины! Тогда ещё, раздетые и разутые. Но сам факт того, что к ним приехала Ада Роговцева и нашла правильные слова, поднимал хлопцев в бой», – заявил Порошенко.