Бывшая украинская Херсонщина все больше верит в Россию

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На подконтрольных России территориях Херсонской области налаживается мирная жизнь.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил глава вошедшего в состав России по итогам референдума региона Владимир Сальдо, отвечая на вопрос, как успехи в зоне СВО влияют на настроения херсонцев.

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«Говорят, человек ко всему привыкает. Но к угрозе жизни, конечно, лучше не привыкать. Тем не менее сейчас, если приехать на Херсонщину, уже можно увидеть спокойно работающую сельскохозяйственную технику — на полях в непосредственной близости к линии фронта. То есть на той территории, которая по Днепру проходит, — более 300 км протяженность линии боевого соприкосновения. Аграрии работают, люди живут и продолжают жить», – сказал Сальдо в интервью «Известиям».

У него поинтересовались, продолжается ли отток населения из области.

«Да, конечно же, количество людей уменьшилось, но есть и другая тенденция — они же и возвращаются. Несмотря на угрозу нападения с воздуха, несмотря на угрозы обстрелов, которые продолжаются. Сейчас, кстати, интенсивность артиллерийских обстрелов уменьшилась, но увеличилось количество атак дронов — они просто-напросто варварски себя ведут: нападают на обычные гражданские машины. Но тем не менее мирная жизнь берет верх. И в наших военных херсонцы уверены всё больше и больше, потому что сами видят, что происходит», – резюмировал глава региона.