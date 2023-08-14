Бывшая вилла Ахметова в Крыму сдаётся посуточно за гигантские деньги

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Бывшая вилла украинского олигарха Рината Ахметова в поселке Парковое на Южном берегу Крыма сдается туристам по 1 650 000 рублей в сутки. Вилла «Нимфея», выкупленная в 2019 году дочкой «Газпрома» без малого за 2 миллиарда рублей, вошла в комплекс отеля «Крымский Бриз» – одного из самых дорогих на полуострове, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Изысканная резиденция в дворцовом стиле состоит из 5 люксов, каждый из которых имеет оригинальное название: сапфировый, малахитовый, рубиновый, бриллиантовый и лазуритовый. Отдельный гранд люкс с двумя спальнями и гостиной. Каждый с выходом на видовую террасу, ванной, гардеробной. Стоимость одного люкса 365 тысяч рублей в сутки, гранд – люкса – 425 тысяч рублей», – указано на сайте виллы.

Особняк в стиле барокко, площадью 3,3 тысячи кв м, Ахметов выстроил на территории усадьбы начала ХХ века, памятника истории и культуры «Новый Кучук-Кой». До 2002 года это была территория пансионата «Криворожский горняк», а после перехода в собственность структурам Ахметова стала закрытой площадкой для отдыха донецкого олигарха и главного спонсора Партии регионов.

После выхода Крыма из состава Украины структуры Ахметова не стали перерегистрировать бизнес по российскому законодательству, что повлекло национализацию имущества и его распродажу. Постепенно всеми объектами завладело ООО «Эколого-туристический центр в Парковом», учредителем которого является ООО «Рисско», принадлежащее «Газпрому». Ему же принадлежит отельный комплекс «Крымский бриз».

Между исторической усадьбой и отелем выросла высотка на месте недостроенного комплекса пансионата. В начале нулевых две компании — «Грантор» крымского бизнесмена Льва Миримского и «Консоль» нынешнего главы Госсовета Крыма Владимира Константинова выкупили недострой и возвели многоэтажку с апартаментами. Разрешительные документы и ввод в эксплуатацию были оформлены при Украине, по действовавшим на тот момент нормам. Теперь на основании норм российских высотку пытаются признать незаконной, а собственников – обязать ее снести.

Ялтинский городской суд признал требования правомерными, признать многоэтажку на месте недостроенного корпуса пансионата самовольной постройкой и немедленно снести. Вложившие деньги в апартаменты люди в шоке и пытаются оспорить вердикт, наняв известных адвокатов.