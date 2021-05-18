Бывшая югославская республика присоединилась к дипломатической войне против России

18.05.2021, Белград, Алексей Топоров

Российский дипломат был выслан сегодня из Северной Македонии, согласно решению МИД этой страны.

При этом македонские власти до сих пор не объяснили причину такого шага.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», Министерство иностранных дел Северной Македонии заявило, что поступает в соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях, на основании которой приняло решение объявить дипломата посольства Российской Федерации нежелательным лицом в своей стране.

Уточняется, что российский посол в Северной Македонии был приглашен в местный МИД14 мая, где ему вручили ноту, предписывающую указанному дипломату покинуть территорию этого государства в течение семи дней. При этом македонское внешнеполитическое ведомство не удосужилось объяснить общественности о каком работнике российской дипмиссии идет речь, и по какой причине его высылают.

Напомним, что к власти в Северной Македонии нынешней премьер-министр Зоран Заев и его Социал-демократический союз Македонии в союзе с местными албанскими партиями пришли в результате уличного майдана, который начался в 2015 году. Поводом для него послужила политика консервативного руководства Македонии, которое отказалось присоединяться к санкциям против России, отказалось идти на уступки Греции по поводу наименования страны и Болгарии – по поводу языка (болгары считают, что македонцы говорят на западном диалекте болгарского языка), а также выразило готовность принять участие в российском проекте «Южный поток».

Уличные протесты Заева были поддержаны США, ЕС, а также Джорджем Соросом, в результате чего либералам удалось добиться отставки премьера Николы Груевского, вопреки вето президента единолично сформировать правительство, дать серьезные преференции албанскому большинству, а после добиться изменения названия страны.

Надо отметить, что шаги Заева и команды встречали массовое непонимание и возмущение большинства македонцев, которые проводили уличные акции «За единую Македонию» во всех городах страны, пытались штурмовать парламент, а также провалили референдум о переименовании. Однако на мнение большинства «демократическое» руководство ответило репрессиями против инакомыслящих, громкими процессами.

Заеву удалось добиться вступления страны в НАТО, теперь он пытается привести ее в ЕС, но этот процесс пока тормозится соседней Болгарией, отказывающей Северной Македонии в отдельной от болгарской – национальной, языковой, культурной и исторической идентичности.