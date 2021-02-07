Бывшего глашатая Порошенко припёрли фактами – признал неспособность переиграть Путина

07.02.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Украинский политолог Владимир Фесенко, ранее обслуживавший Петра Порошенко, а теперь харчующийся при офисе Владимира Зеленского, был вынужден признать недалёкость своего бывшего шефа.

Это произошло во время дебатов Фесенко с одним из организаторов донецкого митинга «За единую Украину» Энрике Менендесом, который впоследствии перебрался в Киев.

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Менендес напомнил, что идея особого статуса Донбасса первоначально предлагалась самим Порошенко.

«Минские соглашения появились сразу после победы Петра Алексеевича на выборах. 25 мая 2014 года на Украине прошли президентские выборы, а 26 мая началась «АТО» в Донецком аэропорту, в первый раз Донецк бомбила украинская авиация, я смотрел на это из окон своего офиса.

А 17 июня, то есть три недели после победы Петра Алексеевича, появилась его стратегия «15 шагов к миру». Она была опубликована на сайте президента Украины и СНБО. Сейчас этих документов там нет. Это был единственный документ, официально опубликованный на сайте главы государства, в котором предлагался мирный план.

И если посмотреть те 15 пунктов, то они практически без изменений были перенесены в Минские соглашения», – сказал Менендес.

Фесенко стал спорить – по его словам, в «15 шагах к миру» не было особого статуса для Донбасса.

Однако Энрике Менендес настоял на своём. Более того, он напомнил, что предложенные Петром Порошенко «15 шагов» прописаны в «Минске-2».

«Эти документы носили очень общий характер. Ни там, ни там конкретной конфигурации не было. Но если вы посмотрите на документ, которым мы сейчас все руководствуемся – это резолюция Совбеза ООН № 2202 2015 года, то есть вторые Минские соглашения, то там указано, что эти документы «В соответствии с мирным планом президента Украины Петра Порошенко и мирными инициативами президента РФ Владимира Путина мы предлагаем комплекс мер по реализации Минских соглашений», – подчеркнул Менендес.

И здесь уже Владимир Фесенко не смог не согласиться с тем, что именно Пётр Порошенко виноват в подписании «крайне невыгодных» для Украины Минских соглашений.

«Тут российская сторона переиграла Петра Алексеевича по полной программе. Сейчас я часто слышу от некоторых своих коллег: «Какой у нас великий стратег был, какой опытный и компетентный».

Я до сих пор удивляюсь, как допустили эти ошибки и по вторым Минским соглашениям, когда сделали несколько шагов назад по вопросу о границе, и признанию того, что особый статус не временно, а навсегда», – принялся сокрушаться Фесенко.