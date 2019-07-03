Бывшего «хозяина Молдовы» хотят обвинить в краже миллиарда

03.07.2019, Москва, Елена Острякова

Молдавское агентство по возмещению добытого преступным путем имущества арестовало несколько объектов недвижимости, зарегистрированных на компанию Finpar Invest, подконтрольную бежавшему из страны олигарху Владимиру Плахотнюку.

Об этом сообщает издание NewsMaker, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Среди арестованного имущества — пятизвездочная гостиница Nobil в центре столицы, помещения компании General Media Group на территории Moldexpo, где располагаются студии телеканалов Prime, Publika, Canal 2 и Canal 3, а также радиостанций Publika FM и Muz FM.

Здания, арестовали в рамках расследования дела о краже миллиарда.

В 2014 году из трех молдавских банков, которые управлялись миллионером Иланом Шором, мужем певицы Жасмин. Это стало возможным, потому что в 2012 году правительство Влада Филата изменило законодательство Молдавии в сфере кредитования. Банки Шора выдавали кредиты неизвестным лицам, ранее судимым, а также бомжам. Было похищено не менее 11 млрд леев (1 млрд долл.).

В 2015 году Национальный банк Молдовы нанял частную независимую американскую аудиторскую компанию Kroll, чтобы провести расследование мошенничества. Хотя отчет и был конфиденциальным, описание мошеннических схем попали в прессу. Единственная часть отчета, которая до сих пор остается засекреченной — список бенифициаров кражи миллиарда. Он хранится у генпрокурора Молдавии Эдуарда Харунжена, который является ставленником Плахотнюка. Несмотря на усилия новой молдавской власти, уходить в отставку Харунжен не желает. Он также откзывается предоставить отчет Kroll парламентской комиссии, которая расследует кражу миллиарда.

«Чтобы получить список бенефициаров нужно провести дополнительные консультации, написать дополнительное письмо. Это немного тягомотина, но наша цель этот список бенефициаров. Думаю, мы достанем его в короткое время» – заявил журналистам председатель комиссии Александру Слусарь.

Молдавский Политик Гигорий Петренко полагает, что публикация засекреченного отчета Kroll позволит заморозить все активы Плахотнюка за рубежом.

«Ничего не мешает новой власти официально обратиться к правительствам других стран, чтобы ввести соответствующие санкции против Плахотнюка и его окружения», – сказал Петренко в интервью «Комсомольской правде. Молдова».