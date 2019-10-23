Бывшего украинского министра будут судить в Москве за нападение на посольство России

23.10.2019, Москва, Владимир Гладков

В Москве в ближайшее время предстанет перед судом бывший министр транспорта Украины, экс-депутат Верховной Рады Николай Рудьковский, который обвиняется в нападении на посольство России в июне 2014 года.

Рудьковский, который долгое время позиционировал себя в качестве одного из лидеров Соцпартии Украины, поплатился за собственное малодушие – в тот день, когда украинские националисты проводили акцию протеста возле посольства РФ, ему пришлось участвовать в беспорядках по требованию толпы, доказывая, что не является предателем и «агентом Кремля».

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Впрочем, бросание камнями в сторону здания посольства Рудьковскому не помогло – в тот же вечер националисты облили его зеленкой.

Как сообщает пресс-служба СК РФ, в ближайшее время дело Рудьковского будет передано в суд, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование по уголовному делу в отношении бывшего депутата Верховной Рады Украины Николая Рудьковского, обвиняемого в нападении на Посольство Российской Федерации (ч.2 ст.360 УК РФ). Рудьковский был объявлен в международный розыск и в 2018 году задержан в аэропорту «Внуково» при пересечении границы Российской Федерации. В настоящее время он находится под стражей.

По данным следствия, 14 июня 2014 года в городе Киеве граждане Украины Владимир Назаренко, Владимир Романцов, Алексей Бакай и другие лица из числа активистов украинских националистических организаций «Правый сектор», «Азов» и других праворадикальных объединений совершили нападение на Посольство Российской Федерации.

Указанные лица забросали административное здание посольства камнями и пытались поджечь его при помощи пиротехнических изделий. Вооружившись топорами, палками, ломами и другими предметами, нападавшие также повредили дипломатические автомобили.

Прибывший на место происшествия депутат Верховной Рады Украины Николай Рудьковский присоединился к радикалам. В составе группы лиц он принял активное участие в нападении на российскую дипломатическую миссию.

Как полагает следствие, целью противоправных действий депутата и других нападавших было осложнение международных отношений России с Украиной и другими государствами.

Преступные действия указанных лиц нарушили нормальный порядок работы посольства, а также причинили имущественный ущерб Министерству иностранных дел России на общую сумму более 14 млн рублей.

Уголовное дело в отношении Рудьковского выделено в отдельное производство и направлено в Генеральную прокуратуру Российской Федерации для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

Следственный комитет России принимает все предусмотренные действующим законодательством меры по привлечению к уголовной ответственности других соучастников нападения на российскую дипломатическую миссию в городе Киеве в июне 2014 года», – говорится в сообщении следственного управления СК Российской Федерации.