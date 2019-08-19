Бывшему командуюшему ООС на Донбассе нашли новую должность

19.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

Начальник Генерального штаба – Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак сегодня представил личному составу нового командующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенанта Александра Сырского, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщается на странице пресс-службы Генштаба ВСУ в Facebook.

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“В командовании Сухопутных войск ВС Украины начальник Генерального штаба – Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак представил нового командующего – генерал-лейтенанта Александра Сырского”, – говорится в сообщении.

Представляя нового руководителя самого многочисленного вида Вооруженных Сил, Хомчак отметил, что Сырский “качественно выполнил свои задачи на предыдущей должности командующего операции Объединенных сил”.

Главнокомандующий ВС Украины пожелал Сырскому дальнейших успехов и свершений на новой должности.

Также Хомчак поблагодарил генерал-полковника Сергею Попко, который рассматривается на назначение на более высокую должность, за самоотверженную многолетнюю плодотворную деятельность в пользу Сухопутных войск и Вооруженных Сил.

Напомним, Сырского во главе ООС поставил Порошенко в плследние недели своего президентства. 5 августа Зеленский уволил его с этой должности. Вместо Сырского президент Украины Владимир Зеленский назначил новым командующим Объединенных сил Владимира Кравченко.