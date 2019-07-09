Бывшие «беркутовцы» не могут устроиться на работу в России

09.07.2019, Москва, Олег Кравцов

Переселенцы с Украины продолжают жаловаться на бюрократические барьеры на пути к получению гражданства России.

Об этом пишет «Независимая газета», указывая, что бывших украинцев даже с паспортом РФ не берут на военную и правоохранительную службу, если нет официального подтверждения Украины о выходе человека из гражданства этой страны.

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«В конце прошлой недели депутаты ГД приняли поправки в закон о гражданстве. Но из них исключили крайне важный пункт, на который и рассчитывали десятки тысяч бывших украинских военнослужащих, милиционеров и специалистов сферы госуправления. Однако в законе теперь нет фразы «о признании лица, не имеющего гражданства Украины, гражданином России, если он в заявительном порядке отказался от гражданства Украины».

Именно данная норма должна была снять ограничения на госслужбу для украинцев, получивших российское гражданство и отказавшихся от предыдущего в заявительном порядке, как это прописано, например, в президентском указе. В МВД РФ уже заявляли о готовности брать бывших украинцев на службу, однако пока это невозможно из-за правовых коллизий. Так что эксперты теперь рассчитывают на вето Совета Федерации», – отмечается в публикации.

Газета приводит слова из обращения к депутату ГД Константину Затулину экс-сотрудника спецподразделения МВД Украины «Беркут» Романа Федорова, рассказавшего, что норма, по которой отказом от гражданства Украины считается нотариально заверенное письмо в консульство, распространяется только на украинцев, которые получали паспорт по программе носителя русского языка.

Также он говорит, что от других украинцев из числа правоохранителей могут требовать даже справки из генконсульства этой страны за личной подписью ее президента.

«Это невозможно, все мы, после того как покинули Украину, числимся в розыске по ряду в том числе и политических статей. Мы оказались в своего рода тупике, так как почти все силовые ведомства готовы взять нас на службу, учитывая данные ими ранее обещания, но не могут этого сделать», – говорится в обращении Федорова.

Зампред президентского Совета по правам человека Евгений Бобров объяснил изданию, что этих людей не берут на службу из-за тупикового законодательства.

«Нужно было лишь указать, что достаточно уведомления о выходе из гражданства, чтобы считать украинцев чистыми перед государством в контексте госслужбы, но этого не сделано. По части социальных прав их статус действует, им достаточно российского гражданства для получения пособий и льгот. В случае же устройства на госслужбу против них работает норма закона, требующая отсутствия иностранного гражданства», – сказал Бобров.

Он напоминает, что «президент по два раза в год говорит, что украинцам нужно упрощать режим, но силовой блок плохо воспринимает любые смягчения».