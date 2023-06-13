Бывшие корабли ВМС Украины в Крыму решено отправить на разделку

Виктор Орлов.  
13.06.2023 02:44
  (Мск) , Севастополь
Просмотров: 202
 
Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия, Украина


Источники «ПолитНавигатора» в ВМФ подтвердили появившуюся в блогосфере информацию о скорой отправке на разделку бывших военных кораблей Украины, оставшихся в Крыму после 2014 года – одно время, надеясь на вменяемость Петра Порошенко, Москва даже предлагала их вернуть Киеву.

Telegram-канал «Черноморский флот» даже опубликовал снимки бывших боевых единиц ВМС Украины, ожидающих разделки на металл в Инкермане. Вот что по этому поводу рассказал российский офицер:

Источники «ПолитНавигатора» в ВМФ подтвердили появившуюся в блогосфере информацию о скорой отправке на разделку...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Правовая коллизия с этими кораблями формально завершилась в январе 2018 года, когда президент России предложил Украине забрать корабли и самолеты, оставшиеся в Севастополе и Крыму после 2014 года.

Тогда Украина гордо отказалась, считая, что, если заберет свои корабли и самолеты, то тем самым признает российскую принадлежность Крыма.

Бандерштат предпочел взять повышенные национал-патриотические обязательства «вернуть корабли вместе с Севастополем».

Бредят они этим и сейчас, осуществляя пресловутый «контрнаступ». Понятно, что дурак думкой богатеет, но, по всей видимости, и Вашингтонский обком не поддержал передачу кораблей  Украине от России.

Украинская техника, которая хранилась в Крыму, как военное имущество «подвисла», но корабли – это не самолеты, которые можно собрать  на отдельной площадке  на задворках любого аэродрома, взять под охрану и забыть об их существовании.

В течение 9 лет Черноморский флот вынужден был для обеспечения непотопляемости и пожарной безопасности этих кораблей содержать нештатные мини-экипажи по 6-8 военнослужащих, которые посменно круглосуточно несли вахту и следили за состоянием этого военного имущества.

С началом СВО отвлекать личный состав ЧФ на эту деятельность стало непозволительно, что и обусловило решение на утилизацию данных кораблей.

В ходе разделки будет произведена ревизия механизмов и вооружения кораблей на предмет их использования для ремонта однотипных кораблей ЧФ», – сказал офицер ВМФ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июнь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть