Бывшие корабли ВМС Украины в Крыму решено отправить на разделку
Источники «ПолитНавигатора» в ВМФ подтвердили появившуюся в блогосфере информацию о скорой отправке на разделку бывших военных кораблей Украины, оставшихся в Крыму после 2014 года – одно время, надеясь на вменяемость Петра Порошенко, Москва даже предлагала их вернуть Киеву.
Telegram-канал «Черноморский флот» даже опубликовал снимки бывших боевых единиц ВМС Украины, ожидающих разделки на металл в Инкермане. Вот что по этому поводу рассказал российский офицер:
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«Правовая коллизия с этими кораблями формально завершилась в январе 2018 года, когда президент России предложил Украине забрать корабли и самолеты, оставшиеся в Севастополе и Крыму после 2014 года.
Тогда Украина гордо отказалась, считая, что, если заберет свои корабли и самолеты, то тем самым признает российскую принадлежность Крыма.
Бандерштат предпочел взять повышенные национал-патриотические обязательства «вернуть корабли вместе с Севастополем».
Бредят они этим и сейчас, осуществляя пресловутый «контрнаступ». Понятно, что дурак думкой богатеет, но, по всей видимости, и Вашингтонский обком не поддержал передачу кораблей Украине от России.
Украинская техника, которая хранилась в Крыму, как военное имущество «подвисла», но корабли – это не самолеты, которые можно собрать на отдельной площадке на задворках любого аэродрома, взять под охрану и забыть об их существовании.
В течение 9 лет Черноморский флот вынужден был для обеспечения непотопляемости и пожарной безопасности этих кораблей содержать нештатные мини-экипажи по 6-8 военнослужащих, которые посменно круглосуточно несли вахту и следили за состоянием этого военного имущества.
С началом СВО отвлекать личный состав ЧФ на эту деятельность стало непозволительно, что и обусловило решение на утилизацию данных кораблей.
В ходе разделки будет произведена ревизия механизмов и вооружения кораблей на предмет их использования для ремонта однотипных кораблей ЧФ», – сказал офицер ВМФ.
Спасибо!
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