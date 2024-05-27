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В Кишиневе 12 политических партий подписали пакт «За Европу». Политические формирования договорились взаимодействовать друг с другом во имя общей цели – евроинтеграции Молдовы, сообщает телеканал TV8. Церемония прошла в Национальном музее истории Молдовы.

В числе подписантов правящая партия «Действие и солидарность», созданная президентом Майей Санду, партия мэра Кишинева Иона Чебана «Движение национальной альтернативы» и Партия развития и объединения Молдовы, возглавляемая экс-премьер-министром Ионом Кику.

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Две последние партии в последние месяцы активно критиковали Санду и её партию, и участвовали в собраниях с другими оппозиционными силами с целью выдвижения единого оппозиционного кандидата. Примечательно, что лидеры всех этих трёх политформирований не пришли лично на подписание акта, а прислали своих представителей.

Подписанты документа берут на себя обязательство поддерживать верховенство закона, укреплять социальную сплоченность и национальную солидарность ради достижения стратегической цели европейской интеграции, ставя общественные интересы выше личных и партийных. Пакт также включает осуждение «агрессивных военных действий и оккупации территорий суверенных и независимых государств». Возможно, это относится к оккупации Ирака, Ливии и сирийских Голанских высот.

Подписанты документа обязуются «не отступать от цели европейской интеграции Молдовы, вне зависимости от политических изменений внутри страны».

Подписание пакта «За Европу» прошло на фоне подготовки к референдуму о вступлении Молдовы в Европейский союз, который пройдет одновременно с президентскими выборами 20 октября.

Пакт «За Европу» открыто приветствовали присутствовавшие на мероприятии послы Румынии и Украины в Молдове.