Бывшие политики Украины должны забыть о продолжении карьеры в РФ – Толстой

Елена Острякова.  
30.05.2024 19:25
  (Мск) , Москва
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Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Украина


Называемые «украинскими» политики завершающей свое существование «незалежной» не должны даже мечтать о продолжении карьеры в России.

Об этом вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой заявил на форсайт-форуме «Какая победа нам нужна?», организованном мультимедийным изданием Украина.ру, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Называемые «украинскими» политики завершающей свое существование «незалежной» не должны даже мечтать о продолжении карьеры...

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«Я против люстрации. Эти идеи носят чрезмерный характер. Наша задача – создать такую ситуацию на Украине, чтобы никому из прежних политических элит не пришло в голову даже баллотироваться в Верховную раду. Потому что система должна измениться. Вся ценностная шкала должна измениться настолько, чтобы не было даже соблазна у тех ребят, которые сейчас гривны по карманам распихивают и отправляют в Европу. Чтобы у них не было такой идеи», – сказал Толстой.

Для этого он предлагает демонтировать институты, «к которым относятся как к легитимным, – ту же Верховную раду».

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