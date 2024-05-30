Бывшие политики Украины должны забыть о продолжении карьеры в РФ – Толстой

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Называемые «украинскими» политики завершающей свое существование «незалежной» не должны даже мечтать о продолжении карьеры в России.

Об этом вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой заявил на форсайт-форуме «Какая победа нам нужна?», организованном мультимедийным изданием Украина.ру, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я против люстрации. Эти идеи носят чрезмерный характер. Наша задача – создать такую ситуацию на Украине, чтобы никому из прежних политических элит не пришло в голову даже баллотироваться в Верховную раду. Потому что система должна измениться. Вся ценностная шкала должна измениться настолько, чтобы не было даже соблазна у тех ребят, которые сейчас гривны по карманам распихивают и отправляют в Европу. Чтобы у них не было такой идеи», – сказал Толстой.

Для этого он предлагает демонтировать институты, «к которым относятся как к легитимным, – ту же Верховную раду».