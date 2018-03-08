08.03.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Бывшие послы США на Украине призвали Порошенко решительнее бороться с коррупцией

Бывшие послы и эксперты США из «Американской сети друзей Украины» (Friends of Ukraine Network) озвучили критически важные реформы, которые необходимо осуществить на Украине, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Заявление опубликовано на сайте U.S. — Ukraine Foundation.

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Подписанты отметили, что несмотря на создание новых антикоррупционных органов, в том числе Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК), их структура остается незавершенной, их работе препятствуют, а антикоррупционные активисты подвергаются преследованиям.

«Американская Сеть Друзей Украины» призвала Верховную Раду и правительство к немедленным и срочным действиям в создании независимого специализированного антикоррупционного суда в полном соответствии с рекомендациями Венецианской Комиссии и условий программы МВФ; поддержке работы НАБУ и САП; реформе НАПК и обновлению его руководства; а также к отмене дискуссионных положений антикоррупционного закона, что требует от физлиц и организаций, которые занимаются антикоррупционной деятельностью, подавать ежегодные декларации об имуществе.

Эксперты также призывают отменить или ограничить неприкосновенность депутатов таким образом, чтобы сделать возможным законное уголовное преследование преступлений, особенно по коррупционным делам.

Заявление подписали бывшие послы США в Украине Уильям Миллер, Стивен Пайфер, Роман Попадюк, Уильям Тейлор и эксперты известных организаций.

«Американская Сеть Друзей Украины» является беспартийной, неформальной коалицией экс-послов, международных специалистов по безопасности и других специалистов, которые имели дело с ключевыми аспектами отношений Украины с США и международным сообществом.