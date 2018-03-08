08.03.2018, Киев, Семен Дорошенко
  571 просмотров
Киев, Колониальная демократия, Коррупция, Общество, Политика, США, Украина

Бывшие послы США на Украине призвали Порошенко решительнее бороться с коррупцией


Бывшие послы и эксперты США из «Американской сети друзей Украины» (Friends of Ukraine Network) озвучили критически важные реформы, которые необходимо осуществить на Украине, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Заявление опубликовано на сайте U.S. — Ukraine Foundation.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте

Подписанты отметили, что несмотря на создание новых антикоррупционных органов, в том числе Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК), их структура остается незавершенной, их работе препятствуют, а антикоррупционные активисты подвергаются преследованиям.

«Американская Сеть Друзей Украины» призвала Верховную Раду и правительство к немедленным и срочным действиям в создании независимого специализированного антикоррупционного суда в полном соответствии с рекомендациями Венецианской Комиссии и условий программы МВФ; поддержке работы НАБУ и САП; реформе НАПК и обновлению его руководства; а также к отмене дискуссионных положений антикоррупционного закона, что требует от физлиц и организаций, которые занимаются антикоррупционной деятельностью, подавать ежегодные декларации об имуществе.

Эксперты также призывают отменить или ограничить неприкосновенность депутатов таким образом, чтобы сделать возможным законное уголовное преследование преступлений, особенно по коррупционным делам.

Заявление подписали бывшие послы США в Украине Уильям Миллер, Стивен Пайфер, Роман Попадюк, Уильям Тейлор и эксперты известных организаций.

«Американская Сеть Друзей Украины» является беспартийной, неформальной коалицией экс-послов, международных специалистов по безопасности и других специалистов, которые имели дело с ключевыми аспектами отношений Украины с США и международным сообществом.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Март 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть