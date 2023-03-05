Бывшие республики СССР не справляются с «независимостью» – Мартынов

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За тридцать лет «независимости» бывшие советские республики явно продемонстрировали, что вместо суверенитета выбирают политическую проституцию.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил российский политолог Алексей Мартынов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Попытки [оторвать бывшие республики СССР от России] продолжаются последние тридцать лет в той или другой форме. Другое дело, что сегодня все перестали стесняться, стали называть вещи своими именами, перестали запаковывать это в красивые обёртки вроде гуманитарных проектов и так далее. Сейчас это вышло на открытый уровень противостояния. Вообще, 2023 год – это начало большой битвы за Средиземье, за постсоветское пространство. Причём, долгое время пытались аккуратно отрывать от большой России эти территории», – сказал Мартынов.

Он подчеркнул, что элиты таких новообразованных государств только и думают, как бы подороже продать свою вотчину.

«Как показывает практика последних тридцати двух лет, бывшие советские республики несостоятельны как самостоятельные государства. Более того, суверенитеты им не нужны. Для элит постсоветских стран суверенитет – это предмет торговли, который можно продать, заложить, превратить в какие-то дивиденды, активы. Оторвавшись от большой советской страны, они же не идут в суверенное развитие, а в основном ищут себе новую метрополию. В разной степени, и в разных формах, но это так», – добавил политолог.

В качестве примера он привёл Украину, которая, несмотря на доставшиеся ей от СССР богатства, стала не «славянской Францией» и «Канадой восточного полушария», а обнищавшим и обезлюженным логовом нацистов.

«Посмотрите на одну из самых самодостаточных советских республик – Украина (УССР – прим.) Но Россия ещё взяла на себя все долги СССР, и все издержки. А Украине досталось почти 60 миллионов населения, образованного и подготовленного по всему спектру компетенции, осталась построенная промышленность. При таких входящих Украина так и не стала самодостаточным, богатым, динамично развивающимся государством. Почему? Что, опять русские виноваты? Так они за счёт России продолжали долго жить. А нового практически ничего не создали. А то, что создали, всё носит какой-то локальный характер. И всё, что не смогли разворовать, всё поломали. Удивительно», – сказал Мартынов.

По мнению политолога, бывшие советские республики могут быть мирными и процветающими только в тесном сотрудничестве с Россией.

«Я ничего не хочу сказать плохого про те или иные народы, территории, страны. Но есть такие страны, которые не в состоянии просто строить суверенное государство», – подытожил он.