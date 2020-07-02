02.07.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Политика, Россия, Украина
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Бывшие республики СССР предупредили, что отказ от евразийской интеграции закончится украинским кошмаром


Главной причиной отделения Крыма и Донбасса от Украины была русофобская политика Киева, направленная против евразийской интеграции и разрыв отношений с Россией.

Об этом в эфире YouTube-канала «Pravda» заявил сотрудник института стран СНГ Игорь Шишкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Возвращение Крыма произошло потому что на Украине произошел государственный переворот, и группировка, силой захватившая власть, отказалась от курса на интеграцию, пошла на разрыв с Россией.

И после этого от неё отделился Крым и проголосовал за вхождение в Россию. А после этого восстал Донбасс. Это была реакция народа на отказ руководства украинской республики от евразийской интеграции», – сказал Шишкин.

Он подчеркнул, что те страны-бывшие республики СССР, которые не хотят разделить судьбу Украины, должны прислушиваться к воле своего народа и проводить политику евразийской интеграции.


«Так что, господа-товарищи, если вы не хотите подобных вещей, то не надо отказываться от интеграции, которую поддерживает подавляющее большинство населения. Не надо идти против воли своего народа», – резюмировал эксперт.

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