Бывшие республики Югославии накрыл антисербский нацизм

09.07.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Дух радикального национализма «шагает» по Балканам. Все больше параллелей возникает между событиями в этом регионе и теми странами, где прошли «цветные» революции, особенно с Украиной.

Так, за последние недели в Хорватии и ранее дружеской Черногории произошёл ряд случаев нападения на сербов – в ход шло все, от оскорблений до физического насилия.

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В одной из начальных школ в столице Черногории Подгорице учащиеся сербской национальности подверглись словесному и физическому нападению со стороны одноклассников, пишет Telegraf.

Конфликт начался с того, что ученица 8-го класса опубликовала запись песни «Чавоглаве», написанную во время войны в Хорватии 1990-х Марко Перковичем, которого не раз обвиняли в фашизме. Песня содержит фразу «Za dom spremni!», что в переводе означает «За Родину – готовы!». Это лозунг хорватского движения усташей, массово убивавших сербов во время Второй мировой. С началом гражданской войны в Югославии это приветствие было популярным среди хорватских националистов.

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Эта же школьница вскоре приставила к горлу одноклассницы-сербки нож, который принесла с собой, и угрожала, что убьёт ее только за то, что она является представительницей соседнего народа.

Юная нацистка также принесла импровизированные листовки, написанные от руки, которые она раздавала на уроках. «Убирайтесь, сербы, прочь. Черногорией правят хорваты», – говорилось в них. При этом учителя никак не отреагировали.

Еще несколько школьников-сербов были избиты в этой же школе, подвергнувшись нападению по национальному признаку.

Возмущенные родители избитых детей пришли на следующий день в школу, однако руководство учебного заведения призвало не драматизировать ситуацию, отмахнувшись от проблемы. Аналогично повели себя и вышестоящие чиновники Минобразования Черногории.

Ситуация получила огласку в СМИ Сербии. Однако в самой Черногории власти требуют «прекратить распространять ложную информацию», сообщил портал in4s.

Как пишет Informer, по информации от собеседника, знакомого с этими событиями, инцидент в начальной школе «Драгиша Иванович» является лишь одним из целой серии нападений на сербских учащихся в школах Подгорицы. А тенденция является естественным итогом пропаганды на ТВ и реакцией на то, что дети слышат от своих родителей.

Черногорские СМИ, проводящие кампанию по идеологическому обоснованию тамошней «самостийности» – отделения от Сербии, зомбируют население историями об украденном языке, о былых конфликтах, в которых только одна сторона совершила преступления («за которые они расплатятся»), о героических актах мести, об «агрессии», «за которую однажды они должны наказать».

«Этим детям не более 14 лет, и поэтому это особенно трагическое и несчастное событие. Все это является результатом давней антисербской политики, а также кампаний в обществе и СМИ против нашего народа. Сербы называются оккупантами и другими, более негативными и дискредитирующими именами. Это результат непонятной антисербской кампании. Все власти в Черногории должны взять на себя ответственность за данное происшествие и повлиять на прекращение этой пытки. Следует подчеркнуть, что Черногория является многонациональным государством», – сказал Миодраг Линта, председатель комитета по диаспоре и сербам в регионе.

По информации издания, сербские ученики в Подгорице и других черногорских городах все чаще сталкиваются с дискриминацией по национальному признаку.

Мать одного из пострадавших школьников сказала, что никто не защищает сербских учеников в черногорских школах: «Конфликты из общества переходят в школы, и дети сербской национальности особенно уязвимы. Пассивное поведение руководства школы и преподавательского состава недопустимо».

Подобные случаи происходят и в Хорватии – например, после победы над юношеской командой из Сербии тренер хорватов скандировал со своими подопечными в виде речевки тот же лозунг из «Чавоглавы».

В Сплите на автомобилях с сербскими номерами появились оскорбляющие надписи, такие как «Убей серба» и нецензурные выражения.

За последние полгода в Хорватии зафиксировано 7 случаев нападения на представителей соседнего народа.

Аналитик Драгомир Анджелькович прокомментировал ситуацию, сообщив, что сербский народ в Черногории подвергается беспрецедентной дискриминации, пишет портал novosti.rs

«Я думаю, что наши люди в Черногории сейчас более подвержены риску, чем в Хорватии и Косово. Вот что принесли черногорские власти. Сербия должна поставить вопрос о своих правах в этой стране в международных институтах, потому что Черногория нарушает права человека и демократические права», – сказал Анжелкович.

Подобные выходки вынуждают все больше сербов планировать свои отпуска не на курортах привычных ранее Черногории и Хорватии, а в гостеприимной Греции.