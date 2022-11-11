Бывшие союзники по борьбе против сербов в Боснии выясняют, кто из них агрессор

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Министр по делам ветеранов кантона Западная Герцеговина (Босния и Герцеговина, БиГ) Младен Бегич отверг утверждения мусульманских организаций о том, что Хорватия была агрессором в БиГ во время войны 1992-1995 годов, и поэтому хорватские солдаты и офицеры не должны быть частью миссии EUFOR.

Бегич заявил, что подразделения регулярной армии Хорватии и части Хорватского совета обороны (ХСО) БиГ «спасли» Боснию и Герцеговину, и «предотвратили» новые жертвы и страдания мусульман-бошняков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хорватская армия и части ХСО спасли и освободили Боснию и Герцеговину. Без хорватских сил, которые сегодня являются частью НАТО, матери Сребреницы, скорее всего, были бы матерями Бихача, Цазина, Кладуши и, возможно, матерями всей Боснии и Герцеговины», – сказал Младен Бегич, который также является главой Комитета ветеранов самой влиятельной хорватской партии Боснии и Герцеговины – Хорватского демократического союза БиГ.

Бегич добавил, что организации бошняцких жертв должны уважать хорватских матерей, чьи сыновья погибли при освобождении БиГ. По его словам, организация «Матери Сребреницы» «состоит на повседневной политической службе у радикальных бошняцких партий и отдельных лиц». Младен Бегич также отметил, что, по его мнению, организации бошняцких жертв стали «частью проекта, целью которого является стереть идентичность хорватов в БиГ, и превратить её в государство одной нации».

совместный ветеранский значок бошняков и хорватов

Стоит отметить, что в ходе гражданской войны в Боснии и Герцеговине в 1992-1995 годах хорватские и мусульманские (бошняцкие) вооружённые формирования были союзниками в борьбе против Армии Республики Сербской в БиГ.

флаги армий бошняков и хорватов

Как сообщал «ПолитНавигатор», организации мусульман-бошняков «Ассоциация жертв и свидетелей геноцида» и Движение «Матери анклавов Сребреница и Жепа» выступили против участия представителей Хорватии в военной миссии Европейского Союза в Боснии и Герцеговине (EUFOR), заявив, что Хорватия была агрессором в БиГ.