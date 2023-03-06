Бывшие участники АТО перешли на сторону России, вступив в батальон Судоплатова

В добровольческом батальоне имени Павла Судоплатова, сформированном ранее в Запорожской области, служат как бывшие АТОшники, так и граждане Сербии. С экипировкой и обучением у бойцов нет проблем, но тяжелую технику им приходится добывать трофейную – чиновники Минобороны РФ никак не хотят поставлять добровольцам танки и БК.

Об этом в эфире «Крым 24» сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня в батальоне Судоплатова 600-700 человек, я так понимаю, что очень многие уже на передке, – рассказал он. – Заявок больше 150 в месяц, есть люди, которых мы отчисляем – кто показывает себя не лучшим образом, и это связано, например, с алкоголем. Сейчас на передовой первая рота, которая была самая боеспособная и подготовленная. В первую очередь, это разведывательное подразделение, но у нас уже есть видео попадания в опорные пункты. К сожалению, есть уже и ранения, «двухсотых» пока нет, и слава Богу. Работает первая рота сегодня, вторая рота будет менять её очень скоро. Третья и четвёртая пока ещё проходят слаживание. Те, кто воевал зоне АТО, – да, насколько я знаю, есть такие. И, на самом деле, у нас украинцев достаточно много скрывают этот факт. Ну, мы знаем всё равно, конечно же, кто воевал в зоне АТО, кто не воевал. Если человек не проходит по уголовному делу, возбуждённому Следственным комитетом России, как принимавший участие в карательных операциях, в обстрелах, и если даже потом выяснится, что он принимал участие, значит, он будет отвечать по закону. А если человек служил в Вооружённых силах Украины, но он у нас не преследуется никак по закону, то нам сегодня это выгодно, и ему полезно совесть свою очистить. Плюс, всё-таки, у нас неплохие зарплаты, надо сказать, 200 тысяч рублей».

По словам Балицкого, в рядах батальона – и представители дальнего зарубежья, например, граждане Сербии. Из-за угрозы уголовного преследования в Европе им предоставляют возможность остаться в Запорожской области и получить гражданство России.

«Прежде чем человек к нам попадёт в батальон, он проходит достаточно глубокую проверку. У нас достаточно сильная ещё с Советского Союза и внешняя разведка, и ФСБ, которые могут контролировать, не является ли человек каким-то параноидальным насильником или убийцей именно вот с точки зрения своих преступлений и всего остального. Я это говорю к тому, что ребятам незачем возвращаться в Сербию. Если они пожелают и напишут заявление, мы сможем решить вопрос, чтобы выдать им паспорт гражданина Российской Федерации. Пускай живут, они за эту землю кровью заплатили. Поэтому я считаю, это честно будет, – заявил Балицкий. – Ребята сегодня на передовой 58-й армии, они смотрят на наш батальон, который во многом является примером».

При том, что оснащение и подготовка добровольческих батальонов на голову выше регулярной армии, тяжелую технику приходится покупать из вторых рук, либо пользоваться трофейной. И причина в неурегулированных взаимоотношениях с Министерством обороны РФ.

«Нам просто нужна хорошая техника, и мы покупаем сейчас трофейные танки. В основном, деньги идут на то, чтобы дотащить сюда, – пояснил Балицкий. – У нас же танки-то не вооружение Российской Федерации, у нас танки в основном трофейные, украинские. В основном это Т-70 «двоечка», очень хорошие танки. Но мы их модернизируем, потому что там другая классификация. Вот этот как раз момент связан со статусом батальонов, чтобы нормально получать вооружение. Ну и ЧВК тоже, вы знаете, были проблемы у всех, кто не подписал контракт с Минобороны РФ. У всех есть эти проблемы, поэтому мы сейчас этот вопрос заканчиваем – должны быть равны и добровольцы, и бойцы. Во вторник мне назначена встреча у президента, будут просить, чтобы всё-таки мы узаконили как можно быстрее эту всю историю, связанную не только с «Барсами», с ЧВК и ГУПовскими батальонами – буду просить президента, чтобы он всё-таки включился уже с его позицией. Потому что все понимают, что батальоны нужны, все понимают, что добровольцы нужны. Они хорошо сами себя одевают, очень много решают вопросов, они не бухают, извините за грубость, на передовой, показывают сегодня эффективность, поэтому вопросы эти надо решать на государственном уровне. Но чиновничество, к сожалению, это исконная российская проблема. Всё очень долго».

Власти Запорожской области объявили высокую награду за трофейный «Леопард» не только с целью получить этот танк в свое распоряжение – он послужит наглядным примером, на что тратят деньги американские налогоплательщики.

«Мы объявили награду в 12 миллионов, сегодня дали максимальную цену пока в условиях спецоперации. Как только первая «кошка» будет взята, а мы по любому какую-нибудь возьмём, издеваться над ней никто не будет. Но сам факт того, что она теперь сегодня работает у нас – это очень показательно будет и назидательно для тупых американцев, которые сегодня не понимают, что поставки вооружения – эта работа на туалет, это впустую. Мы всё равно переварим всё, что они дадут. У них же проблем нет в стране, им надо только вот решить вопрос Украины», – заключил Балицкий.