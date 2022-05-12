Бывшие украинцы с освобожденных территорий начали получать российское гражданство

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В МВД Крыма торжественно вручили паспорта граждан РФ беженцам из республик Донбасса и юга Украины.

Церемонию проводил министр внутренних дел республики Павел Каранда, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В упрощенном порядке гражданство РФ получили 10 человек. Они прибыли в Крым после начала спецоперации и подали заявление в управление по вопросам миграции МВД. Им выдали свидетельство о предоставлении временного убежища, после чего было принято решение о приобретении гражданства.

На этот год Крыму определена квота в 100 разрешений на временное проживание в Российской Федерации.

Беженцы могут подать заявление о предоставлении временного убежища в РФ в пунктах пропуска Армянск, Джанкой и Перекоп.

До конца этого года возможность получения гражданства РФ будет предоставлена жителям Херсонской области.