Бывшие украинцы с освобожденных территорий начали получать российское гражданство

12.05.2022  14:17 (Мск), Симферополь
Любовь Смирнова.  
Просмотров:
 
Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия


В МВД Крыма торжественно вручили паспорта граждан РФ беженцам из республик Донбасса и юга Украины.

Церемонию проводил министр внутренних дел республики Павел Каранда, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В МВД Крыма торжественно вручили паспорта граждан РФ беженцам из республик Донбасса и юга...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

В упрощенном порядке гражданство РФ получили 10 человек. Они прибыли в Крым после начала спецоперации и подали заявление в управление по вопросам миграции МВД. Им выдали свидетельство о предоставлении временного убежища, после чего было принято решение о приобретении гражданства.

На этот год Крыму определена квота в 100 разрешений на временное проживание в Российской Федерации.
Беженцы могут подать заявление о предоставлении временного убежища в РФ в пунктах пропуска Армянск, Джанкой и Перекоп.

До конца этого года возможность получения гражданства РФ будет предоставлена жителям Херсонской области.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  


    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть