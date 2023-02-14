Бывшие украинские предприятия включатся в систему российского импортозамещения

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Фармакологические предприятия новых регионов РФ включатся в общероссийские программы импортозамещения.

Об этом журналистам сообщил председатель комитета охраны здоровья Госдумы РФ Дмитрий Хубезов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Там есть несколько предприятий, выпускающих качественную продукцию. Они могут спокойно работать и выпускать свою продукцию. Это направлено, если глубинно смотреть, на импортозамещение», – сказал Хубезов.

По его словам, значительное количество российских врачей едет сейчас в новые регионы и как добровольцы, и по линии Центра медицины катастроф, однако кадровый дефицит все равно ощущается. С целью его ликвидации Россия признает сертификаты, квалификационные категории и аккредитации медиков в новых регионах.

«Даем людям спокойно работать на тот переходный период до 1 января 2026 года. За это время они спокойно смогут пройти аккредитацию в соответствии с нашими стандартами», – сказал Хубезов.

Однако вся система цифровизации и финансирования медицинских учреждений должна соответствовать российским стандартам, подчеркнул депутат. Туда уже завезена аппаратура и закуплен транспорт.