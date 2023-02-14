Бывшие украинские предприятия включатся в систему российского импортозамещения

Елена Острякова.  
14.02.2023 15:46
  (Мск) , Москва
Просмотров: 476
 
Дзен, Новороссия, Россия, Экономика


Фармакологические предприятия новых регионов РФ включатся в общероссийские программы импортозамещения.

Об этом журналистам сообщил председатель комитета охраны здоровья Госдумы РФ Дмитрий Хубезов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Фармакологические предприятия новых регионов РФ включатся в общероссийские программы импортозамещения. Об этом журналистам сообщил...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Там есть несколько предприятий, выпускающих качественную продукцию. Они могут спокойно работать и выпускать свою продукцию. Это направлено, если глубинно смотреть, на импортозамещение», – сказал Хубезов.

По его словам, значительное количество российских врачей едет сейчас в новые регионы и как добровольцы, и по линии Центра медицины катастроф, однако кадровый дефицит все равно ощущается. С целью его ликвидации Россия признает сертификаты, квалификационные категории и аккредитации медиков в новых регионах.

«Даем людям спокойно работать на тот переходный период до 1 января 2026 года. За это время они спокойно смогут пройти аккредитацию в соответствии с нашими стандартами», – сказал Хубезов.

Однако вся система цифровизации и финансирования  медицинских учреждений должна соответствовать российским стандартам, подчеркнул депутат. Туда уже завезена аппаратура и закуплен транспорт.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Февраль 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть