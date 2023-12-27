Бывшие украинские военнопленные рассказали о своей жизни в России

Владимир Гладков.  
27.12.2023 08:54
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1931
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Россия, Украина


Многие украинские военнослужащие, попавшие в плен к российской армии, предпочитают остаться в РФ, и даже перевозят сюда семьи.

Видеосюжет встречи двух семей бывших всушников опубликовали в интернет-канале «Смотри», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Многие украинские военнослужащие, попавшие в плен к российской армии, предпочитают остаться в РФ, и...

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Авторы ролика показали встреча двух семей бывших украинских военнопленных. Они рассказывают, как складывается их жизнь в России. С удовольствием говорят об устройстве на хорошую работу, отсутствие травли и любых других притеснений.

Один из участников, бывший боец ВСУ Денис Щербаков, общается с военнопленными украинцами, снимает сюжеты о них, передает от них весточки семьям. Это стимулирует людей, находящихся под жестким информационным прессом бандеровской пропаганды, пересматривать свои убеждения, а уходящих на фронт — сознательно складывать оружие, чтобы не служить преступному режиму Зеленского.

«Большинство ребят хотят остаться здесь, в России. Не хочу делать какую-то пропаганду, что они хотят пойти служить в армию – просто большинство ребят, с которыми я общался, они из освобождённых территорий», – сказал Щербаков.

Впрочем, одна из женщин – Надежда Симонова – рассказывает, что её младший 18-летний брат сознательно выбрал службу в Российской армии, попал в СВО, воевал и был дважды тяжело ранен.

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