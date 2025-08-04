Бывший агент ЦРУ: Путин предложит Уиткоффу вариант спасения для неадекватного Трампа

Елена Острякова.  
04.08.2025 20:43
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, США, Украина


Спецпредставителю президента США Стивену Уиткоффу, которого на этой неделе ожидают в Москве, будут предложены услуги по обеспечению красивого выхода США из украинского конфликта.

Об этом на канале американского телеведущего и блогера Эндрю Наполитано заявил бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн , передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Спецпредставителю президента США Стивену Уиткоффу, которого на этой неделе ожидают в Москве, будут предложены...

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«Когда Уиткофф приедет в Москву в среду или четверг, до того, как в пятницу истечет срок и будут санкции-санкции-санкции, я думаю, русские скажут: мы знаем, что нью-йоркские магнаты с Уолл-Стрит развалили нашу страну в 90-е. Мы покончили с этим и победим. Нам не нужны никакие переговоры. Но если вы хотите, чтобы мы помогли вам, чтобы вы не выглядели проигравшими, мы готовы это сделать. Я думаю, что Путин готов дать Трампу достаточно, чтобы тот мог сказать: ладно, это не моя война», – сказал Макговерн.

Он считает, что Кремлю придется продемонстрировать гибкость, поскольку президент США Дональд Трамп не вполне адекватен.

«Можем ли мы рассчитывать, что Трамп будет вести себя рационально? Ответ: нет, он непредсказуем. Поэтому я считаю, что русские повысили уровень боевой готовности, хотя у меня нет точной информации об этом. Но невозможно предугадать, что этот парень сделает. Есть возможность для взаимовыгодного решения, но это зависит от того, захочет ли Путин проявить гибкость. Я думаю, что он захочет», – сказал Макговерн.

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